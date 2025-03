Sol Pérez y Gastón Trezeguet protagonizaron un duro cruce este jueves en Gran Hermano (Telefe) al debatir sobre la sexualidad de los participantes. Todo comenzó a raíz de la última polémica en el reality luego del llamado de atención del Big a Luciana Martínez por hostigar a Bati Larrivey. En ese contexto, el panelista afirmó que “a los heterosexuales no les gustan los shippeos con chicas trans”.

Acto seguido, Trezeguet añadió una descripción sobre el cordobés: “Ulises ha reiterado en demasiadas oportunidades dentro de la casa que le gustan los hombres. Cuando él habla dentro de la casa habilita el juego, a que cualquiera hable de su sexualidad. Y caminar por toda la casa como si fuera un ‘Loco Mía’, con una pupera por el pecho, es más afeminado que un Teletubbie. No podés pretender que después nadie se meta en tu sexualidad”. Con esa afirmación, sugirió que por su apariencia debía definirse públicamente respecto de su orientación sexual.

Frente a esos comentarios, Sol Pérez intervino con un tono firme y visiblemente molesta. “¿Por qué se le exige a alguien que diga si es homosexual, bisexual o pansexual? Nadie me pide que diga que soy heterosexual”, sostuvo la panelista, señalando la desigualdad en el trato hacia las personas que no expresan una orientación sexual hegemónica. A su vez, agregó que “cada persona tiene derecho a expresarse como quiera sin dar explicaciones”.

El ida y vuelta provocó la intervención de Santiago del Moro, quien decidió cerrar el debate y respaldó la posición de Pérez. “Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco”, expresó la modelo, marcando un límite y solicitando respeto en los comentarios hacia Ulises Apóstolo.

La discusión entre los panelistas del programa se originó luego de una situación que tuvo lugar en la casa. Luego de que Bati Larrivey expresara su incomodidad ante los comentarios que recibía por parte de Luciana Martínez, el Big emitió un comunicado. “En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación”, comenzó su advertencia, con una voz tan grave como las acusaciones que flotaban en el aire.

Sol Pérez se enojó con Trezeguet: "A mí nadie me exige que me sienta y diga que soy heterosexual. Por qué se le exige a la gente que diga si es homosexual, bisexual o pansexual? Él se puede vestir como quiera, atrasa la discusión"#GranHermano

El relato fue directo. No había lugar para interpretaciones: “Quiero referirme al acercamiento entre Bati y Luciana. Y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella”. Las palabras parecieron clavarse en la madera del piso, entre los cuerpos que ocupaban los sillones con la rigidez de estatuas.

La tensión aumentó cuando el Big develó el trasfondo. Bati, en el confesionario, había expuesto su incomodidad. Había hablado de límites. Límites que, según él, se estaban cruzando. Aunque aclaró que se encargaría personalmente de resolverlo, el anfitrión de la casa consideró necesario intervenir. La resolución fue tan medida como tajante: no habría sanción para Luciana, al menos por ahora. Pero el mensaje fue claro: “Hay límites que no deben cruzarse”.

Ante la situación, Luciana dijo que no guardaba rencor, que le hubiese gustado hablarlo en el confesionario. Pero, lejos de suavizar el clima, sus palabras encendieron otra chispa. Mencionó a Ulises, un participante al que jamás le interesó hablar de su orientación sexual. “Somos de la comunidad los dos, entonces como que una se siente cómoda también porque sabe que no va a haber falta de respeto”, explicó ella, como justificando su actitud.

Del Moro lo miró, expectante. Ulises, el cordobés que hasta entonces había navegado la competencia sin exponer demasiado, se limitó a decir: “No hablo del tema”. Fue un portazo sin ruido, una negativa seca. Pero la historia no terminó allí.

Apenas se apagaron las luces del vivo, Ulises buscó la sala de stream y, por primera vez, habló. La furia se le notaba en la mandíbula apretada, en los ojos cargados. “No me meto en el tema y me dedico a otra cosa. Nada tengo que ver con ser o no comunidad. Luciana tiene que hacerse cargo”, lanzó sin filtro.