En medio del conflicto que mantiene con su ex pareja Norberto Marcos tras su separación, Fátima Flórez deberá afrontar una nueva demanda legal por sus imitaciones. Luego del feroz enfrentamiento con Moria Casán, Silvia Süller decidió confrontar a la humorista por el uso de su imagen en las presentaciones teatrales y televisivas que realiza.

"Fátima Florez tiene una nueva enemiga y se trata de Silvia Süller", comenzó diciendo Karina Mazzocco en “A la tarde” (América), respecto a la polémica que se le suma a la novia de Javier Milei, a pocos días del balotaje presidencial.

Sobre la demanda de la hermana de Guido Süller, Diego Esteves tomó la palabra y explicó: "Al mejor estilo Moria, Silvia Süller está meditando con su abogado Walter Kormace, denunciar a Fátima Florez, por la imitación que hace de ella, en concreto, uso indebido de la imagen. La imagen es un derecho personalísimo".

Y agregó sobre la famosa que recientemente sufrió un accidente doméstico: "Así que la demanda estaría siendo redactada en este momento. Una de las frases que me llegó es: 'vivía en un dos ambientes, y ahora es millonaria a costa mía', me dijo Silvia".

De igual manera, Augusto Tartúfoli se refirió al porcentaje económico que quisiera obtener la mediática por parte de la reconocida imitadora que realiza shows en Estados Unidos. "También la demanda por daños y perjuicios, pero todavía no se cuantificó", señaló el panelista del ciclo de América.

Además, Esteves dio detalles sobre la situación económica que afronta la mediática."Süller está en una situación económica, no digo vulnerable, pero no es la Silvia de antaño. Vive austeramente y la verdad que da celos cuando ve a Fátima imitarla, y hacerse millonaria a costa suya, según el sentimiento de Silvia", reveló el periodista.

Qué dijo Silvia Süller sobre la demanda?

De igual manera, Süller no se quedó callada y decidió romper el silencio. En el programa radial “Quién paga la fiesta” (Rock & Pop), la famosa explicó: “Quiero arreglar un número por estos quince años que está usurpando. Quiero una indemnización”.



Asimismo, la mediática concluyó: “Se le viene la noche a Fátima, va a tener que pelar el bolsillo porque a Süller no le importa nada, va hasta las últimas consecuencias”.

Qué le pasó a Silvia

La información fue dada por el periodista Fede Flowers al aire de Quién paga la fiesta (Rock&Pop), donde contó: "Hay una preocupación bastante importante por Silvia Süller. En los últimos días tuvo un accidente doméstico que le afectó el hombro, la espalda y un brazo. Está recuperándose favorablemente, pero no la pasó nada bien".

"No quiso ahondar en que es lo que le pasó, pero se cayó, se dio contra el piso. Por eso estuvo bastante alejada de las redes. Ella trabaja mucho en TikTok, donde factura con sus videos en dólares, con los saludos a los fanáticos. Por eso estuvo ausente", explicó.

"Una fuerte caída hizo que tanto su hombro como su brazo estén afectados, pero hoy está mucho mejor Silvia Süller", cerró el periodista.

Alejada de la TV

Cabe mencionar que la hermana de Guido Süller no aparece en TV desde junio, cuando al aire de El Run Run del Espectáculo (Crónica) recordó su relación con Jorge Rial y lo destrozó.

"No hay una persona en este país que lo quiera a Rial. Yo lo odio con toda mi alma hasta el día que me muera. Las cosas que me hizo... me robó, me censuró... me hizo de todo", estalló por aquel entonces Silvia Süller y contó sobre cuando supuestamente fueron amantes: "Es muy feo que una persona sufra de halitosis y no sepa hacer el amor. A mi me molestó y por eso no salí más".