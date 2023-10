El estallido del escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici salpicó a Jesica Cirio y la colocó en la lupa de la Justicia.

La conductora de La peña de Morfi fue denunciada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un intenso mano a mano con Georgina Barbarossa, Cirió aseguró que nunca dependió de los ingresos de su exmarido y padre de su única hija para poder darse gustos y llevar una vida de lujo.

Puede interesarte

“Siempre me manejé yo, me gustaba tener independencia económica. Siempre mantuve un nivel de vida muy bueno, desde antes de conocerlo a él”, reveló la modelo en el cara a cara con su compañera.

Y continuó: “Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, mis viajes y la vida que llevo, que es la misma que llevaba antes de estar con él. No tengo cuentas en Uruguay y nunca las tuve. Él no sé, son cosas que debería responder su abogado, no me corresponde”.

El paso de Jesica Cirio por la televisión

Bailarina en Las 3 Marías (1996-1997)

Secretaria en Siempre sábado (2001)

Modelo publicitaria y primeras apariciones en VideoMatch (2003-2004)

Conductora en el programa Kubik (América) (2004-2005)

Actriz en Casados con hijos (2005)

Participante de Bailando por un sueño y Patinando por un sueño (2006-2007)

Participante de Bailando por un sueño (2008)

Conductora del programa Impacto 9 (2010)

Participante de Bailando por un sueño (2010)

Conductora del programa Verano Fox Sports (2010-2011)

Participante de Bailando por un sueño (2014)

Participante de Tu cara me suena (2015)

Actriz en La Peluquería de Don Mateo (2016)

Co-conductora de La Peña de Morfi (de 2017 hasta la actualidad)

La incursión de Jesica Cirio en teatro

Terminestor (2004-2005)

Corrientes esquina glamour (2005-2006)

El champán las pone mimosas (2006-2008)

Revista latina (2008-2009)

Carnaval de estrellas (2009-2010)

Excitante (2010-2011)

Noche de Astros (2011-2012)

Un cuento alborotado (2015-2016)

Participaciones internacionales de Jesica Cirio