Alejandro Marley Wiebe subió a su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve a Mirko, su hijo mayor, abriendo los regalos de la Navidad. “¡La ropa de Dibu! ¡No lo puedo creer!”, exclamó el conductor al ver que el pequeño recibió el buzo y el pantalón de Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina de fútbol.

“Esto es para mi hermana”, gritó luego el niño al abrir un paquete del que salió un peluche rosado con forma de gatito, el cual se convirtió en el primer regalo de Milenka, la niña que está por nacer. El regalo de Mirko, además, incluía una carta escrita por Papá Noel, la cual fue leída por Marley. “Querido Mirko, soy Santa Claus. Me puso muy contento que me pidieras un regalo para tu hermana que está por nacer. Sos tan buen hermano que decidí concederte tu máximo deseo. Y le pedí a mis elfos que hagan magia en el nacimiento de Milenka así ella te puede devolver el hermoso gesto que vos tuviste. Si tu papá te deja, Milenka te llevará la Playstation que tanto querías...”, leyó el conductor. “¿4 o 5?”, preguntó el niño, haciendo referencia a los últimos modelos de la famosa consola de videojuegos, provocando las risas de todos los presentes por la ocurrencia.

“La Play te la va a traer Milenka. Pero atención que tiene que ser cuando papá te dice que sí y cuando papá te dice que no, se terminó la Playstation. Tiene que ser de a ratos, ¿ok?”, le advirtió Marley a su hijo respecto al uso que le podrá dar a la consola cuando la tenga.

El nacimiento de Milenka, la segunda hija de Marley, está marcado por una meticulosa planificación que busca garantizar que todo esté bajo control en un momento tan importante. El conductor viajará solo a los Estados Unidos para estar presente en el parto y encargarse de todos los trámites legales necesarios antes de regresar a Argentina.

Días atrás, Marley contó detalles de cómo serán los próximos días y la ansiada llegada de la hermanita de su hija Milenka: “Pasaré Navidad acá con Mirko y toda mi familia. Pero el 26 ya me voy, y me voy solo, porque quiero estar allá por las dudas de que nazca antes”. Es que como el parto será natural, existe la posibilidad de que el nacimiento podría adelantarse.

Esta preocupación no es nueva para Marley, quien recordó que su primer hijo, Mirko, llegó al mundo con tres semanas de anticipación. “Mirko nació en esta misma semana de embarazo, la 37. Pero por ahora con Milenka no hay señales de que vaya a nacer antes, por suerte”.

Marley también habló de cómo planea organizarse durante las semanas posteriores al nacimiento: “Voy a estar allá solo con mi hija los primeros días. Después viene un amigo a ayudarme, sobre todo con la parte de los papeles, como el certificado de nacimiento. Me dijeron que debería tomar unas dos semanas, aunque puede ser más. Luego iremos a Dallas para sacar el pasaporte y, si todo sale bien, espero poder volver a mediados o fines de enero”.

A pesar de lo complicado que puede ser organizar un proceso de este tipo lejos de casa, Marley prioriza la tranquilidad y el bienestar de su familia. “Mirko no quiso viajar. Es un lugar frío Oklahoma, y no hay mucho para hacer ahí. Él prefiere quedarse con mi hermano, mi primo y parte de mi familia en la playa. Me convenció de que conocerá a su hermana cuando yo la traiga a casa”.

El equilibrio entre las necesidades de su hijo mayor y los desafíos de convertirse en padre por segunda vez no ha sido sencillo, pero Marley demuestra que cada decisión está guiada por el amor y el respeto hacia su familia. “No quiero agregarle más preocupaciones a Mirko, ya tiene bastante estrés con la mudanza y la llegada de su hermana. Por eso decidí escucharlo y respetar su opinión. Finalmente, no va a viajar conmigo”.