El regreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, esta vez desde una pantalla en el formato del D.A.R., desató un cruce encendido con Emanuel Di Gioia, a quien acusó de traidor y de maniobrar en las sombras para perjudicarla. La participante, expulsada la semana pasada, utilizó el derecho a réplica para confrontar a uno de los jugadores más polémicos y dejó frases que reavivaron la interna dentro de la casa.

La noche en Telefe no tardó en volverse tensa. Solange Abraham, habilitada a regresar por unos minutos tras su salida, encaró sin rodeos a su exaliado en el juego. El intercambio se transformó en un duelo verbal en el que ambos pusieron en juego viejas cuentas y estrategias del reality. La discusión dejó al descubierto las fracturas más profundas del grupo y puso en primer plano la disputa por el liderazgo y la legitimidad en la competencia.

Solange no perdió tiempo en marcar territorio. Apenas apareció, expuso a Emanuel como responsable de una supuesta traición dentro del juego. “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste?”, lanzó, apuntando a lo que calificó como una jugada fallida por parte de su compañero.

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“Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es el de tirar la piedra y esconder la mano”, le lanzó Solange a Emanuel en el D.A.R (Gran Hermano, Telefe)

La exparticipante fue más allá y atribuyó la actitud de Emanuel a un “ego herido” por la presencia de mujeres líderes en la casa. “¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y votos y seamos líderes, cosa que vos no?”, lo increpó, sugiriendo que la incomodidad de él frente al perfil fuerte de las jugadoras habría sido el verdadero detonante del conflicto.

Sin embargo, el jugador no se quedó callado, mientras ella aseguraba que tenía su propia teoría estratégica, bautizada “la jugada en 3D”. Según su explicación, la maniobra se desplegaba en tres planos: “La primera dentro de la casa. La segunda para la gente. Y la tercera es jugar desde afuera”. En su visión, la expulsión no significó el fin de su participación, sino el inicio de una nueva fase de influencia sobre el juego desde el exterior. “Si estoy acá es porque vos no parás de nombrarme”, remató, convencida de que su figura seguía siendo central en la narrativa interna.

La participante también recordó el momento de su salida, cuando apuntó contra Emanuel frente a los demás: “Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es el de tirar la piedra y esconder la mano”. Para Solange, la jugada resultó perfecta y demostró la debilidad de su rival.

En una discusión que fue escalando en los gritos, Emanuel respondió con dureza a cada una de las acusaciones. Lejos de esquivar el conflicto, eligió desacreditar los planteos de Solange y poner en duda su capacidad de juego. “Pensé que eras buena jugadora, pero terminaste abandonando”, le espetó, recalcando que la expulsión por la “puerta giratoria” marcó una derrota definitiva.

Emanuel hizo foco en el cierre abrupto de la participación de Solange: “Gran Hermano no te dejó ni despedirte”, insistió, minimizando cualquier intento de influencia desde afuera. A lo largo del cruce, repitió la metáfora del “holograma” para subrayar la ausencia de peso real de Solange en el presente del juego. “Sos un holograma, Sol. No existís. Acá no existís más”, reiteró, negando cualquier efecto de sus palabras o estrategias desde el exterior.

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El participante también se defendió de las acusaciones de traición. “Vos misma te derrotaste, Sol”, argumentó, sugiriendo que la salida de Solange fue producto de sus propias decisiones y no de una maniobra ajena. Incluso ironizó sobre la supuesta “jugada en 3D”, considerándola una excusa sin fundamento: “La única 3D es la que te fuiste por la giratoria, Sol”.

“A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”, se despachó el jugador. “Te echó Gran Hermano. Ojalá entres y vuelvas para echarte”, “vos misma te derrotaste”, “fue patético lo tuyo”, le lanzó mientras ella no daba el brazo a torcer.

“No sos líder de nada”, esgrimió ella. “Ya no te bancaba nadie. Acá sos un hazmerreir. Pensé que eras mejor jugadora. Ya aburriste”, arrojó él. “Sos un cobarde, no tenés estrategia. Subestimás a la gente”, contratacó la polémica participante en una discusión que requirió la intervención de la voz de Gran Hermano para pedirles que no se interrumpan y se pisen al hablar, sin demasiada suerte.