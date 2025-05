Por su parte, el productor y director artístico de televisión señaló: “Es todo sarasa, es todo mentira, está todo bien y esto no es así”. Además, la información del supuesto vínculo paralelo indicaba que la artista se había casado con su amante en una celebración simbólica.

Ante esto, Sánchez coincidió: “Todo una locura. No sé si pensar que es algo político. Tenemos una relación muy sincera en la que nos contamos todo y es la manera que encontramos de llevarnos bien”.

La misma periodista sostuvo, además, desde hace algún tiempo que el matrimonio habría llegado a su fin. Según la bailarina, esto generó problemas familiares: “A raíz de todas las cosas que empezaron a salir, la gente nos pregunta, frente a nuestro hijo, si nos separamos, cuando nos ven juntos. Le trajo traumas y empezó a tener ciertas actitudes en el cole que hoy tengo que tratarlas”.

Puede interesarte

“Mi hijo es el límite. Yo me río y El Chato también porque somos personas del medio y hasta lo entendemos, pero ya (...). Mil veces jugué con que tenemos una pareja abierta, aunque no es así. Tenemos una relación nuestra, es íntima y no la vamos a ventilar”, continuó la artista.

En cuanto a la panelista, Sánchez recordó: “Con Fernanda laburé anteriormente y era una de las pocas que siempre me defendió. Se pudrió cuando yo dije que ella tenía una obsesión conmigo y no le cayó bien. Si eso le molestó, le escribí. Traté de hablar con ella por las cosas que dijo. Que digan lo que quieran”

Horas más tarde, el productor volvió a referirse al conflicto: “No me enoja, me parece mucho ya. Estoy completamente al tanto de los viajes que hizo Lourdes por trabajo y la gente con la que se junta. Ahora, lo del casamiento, es too much. -en broma- no me invitaron”.

Puede interesarte

“Me da un poco -de molestia- por Valentín, nuestro hijo. Te hablan en la calle y él pregunta qué dicen. Tiene ocho años para nueve. Me enoja la situación porque lo que menos quiero es estar en los medios por estas situaciones. Me parece que es una paparruchada”, continuó Prada.

“Siempre nos inventaron que tenemos doble pareja. Hace poquito decían que yo estaba con una modelo. La voy a llamar a Fernanda -Iglesias- a ver qué dice. Con Lourdes estamos juntos, nos acompañamos mucho. Estamos recontra felices. Vos ves la foto y bueno (...) Pero Lourdes se saca miles de fotos de buena onda”, concluyó “El Chato”.