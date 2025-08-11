Maluma se molestó y retó a una mujer que asistió a su concierto con su bebé: “Ese niño no quiere estar ahí”

El cantante colombiano frenó su presentación en Ciudad de México para llamarle la atención a una espectadora.

Maluma (31), en su tercera y última presentación en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, le llamó la atención a una espectadora que asistió al concierto junto a su hijo, de apenas un año de edad.

El cantante colombiano, que está en México con su +Pretty+Dirty World Tour, protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes.

El intérprete de Borré cassette, Felices los 4 y Hawái, entre otros éxitos, se acercó a la mujer y le hizo mención a su hijo. La mujer comenzó a acercarse al músico, sin embargo, él la frenó y le marcó: "Déjelo ahí, no lo traiga, no lo traiga... Con todo respeto, yo soy padre... ¿Qué tiene? ¿Un año? Bueno, ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé a un concierto donde lo decibeles están en la pu... mierda?".

"El sonido está durísimo. Y ese bebé quiero saber qué está haciendo aquí", siguió el nacido en Medellín, Colombia.

"La próxima vez protéjale los oídos o algo... La verdad, me da pesar. Es un acto de irresponsabilidad", sumó Maluma, molesto porque el niño ni siquiera tenía protección alguna en sus oídos frente al ruido.

El colombiano, que junto a su pareja, Susana Gómez, son padres de París Londoño Gómez (nacida el 9 de marzo de 2024), cerró con su mensaje: "Lo está moviendo así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo de verdad, con todo respeto y cariño, ahora que soy papá... Yo a París nunca lo hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consiente, ¿vale?".

En respuesta, el cantante se llevó una ovación del público presente.

Luego, Maluma continuó con el concierto con normalidad.

El momento de la firme reprimenda del artista a la espectadora fue captada en video por muchos asistentes al show, que luego lo compartieron en distintas redes sociales.

Esto generó que el accionar y el mensaje de Maluma se viralizara, acumulando elogios por sus palabra y también un gran número de cuestionamientos contra la madre que llevó a su hijo al show.

Tras este episodio, Maluma continuará con sus presentaciones en México. El 13 de agosto estará en Monterrey, y el 15 y 16, en Zapopan.