El programa de este martes en MasterChef Celebrity (Telefe) puso a prueba a los famosos con una consigna especial dedicada a la patria: replicar la tradicional torta argentina creada en Dolores, ciudad natal de Damián Betular, un postre emblemático compuesto por 25 capas de masa finísima, dulce de leche y glasé real. Pero lejos de lucirse, una de las duplas terminó protagonizando el momento más comentado y criticado de la noche.

Tras una trivia sobre cultura general argentina, en la que varios participantes cometieron errores insólitos, Miguel Ángel Rodríguez se consagró ganador y obtuvo el beneficio de armar todas las parejas de trabajo. Y con total convicción, eligió a Sofía “La Reini” Gonet como compañera para la prueba principal, sin imaginar el derrumbe gastronómico que los aguardaba.

La torta original presentada por Betular era impecable: pareja, compacta, bien armada y con una proporción exacta entre capas y relleno. Además, la dupla tuvo el beneficio de poder tenerla cerca e, incluso, probarla. Sin embargo, lo que prepararon Miguel Ángel y La Reini se convirtió rápidamente en uno de los fallos más memorables de la temporada.

Puede interesarte

Desde el comienzo de la preparación ya se advertía el caos: capas desparejas, bordes rotos, masas de distintos tamaños y dulce de leche desbordando por todos lados. El glasé, lejos de aportar prolijidad, terminó generando un “efecto domo” que deformó por completo el postre. La propia influencer lo dijo en tono de broma mientras decoraba: “Seguros como la nada”.

Cuando llegó el momento de presentar el plato, intentaron salvar la situación con humor y una especie de mini pasarela improvisada. Wanda Nara, fascinada por la actitud de la creadora de contenido, incluso comentó: “Yo no puedo ver la torta, solo miro a la Reini, está impresionante”. Pero ni la simpatía ni el show lograron desviar la atención del desastre visual.

El primero en hablar fue Germán Martitegui, que no pudo ocultar su sorpresa ante el resultado: “La torta es un caos. Tiene dulce de leche chorreando por los costados; mucho al principio y se va secando hacia arriba. Es muy poco homogénea. No me gusta la base”.

Miguel Ángel, entre risas nerviosas, intentó defender el corte de la torta junto con su compañera en la charla post presentación: “Mirá, mirá, corta bien. Les gusta…“. ”Está esponjosa”, dijo la Reini mientras en la emisión se veía cómo la porción se desarmaba.

Donato de Santis fue aún más técnico a la hora de dar su devolución: “Ustedes tuvieron la muestra de cómo debería ser: compacta, homogénea. Acá tomó el efecto domo”. El italiano continuó su explicación: “Mucho relleno, quizá en el medio, poco al borde. Se va ensanchando la parte de arriba en lugar de estar homogénea. Hay varios errores técnicos. El batido de la crema royal. El azúcar no está bien derretido. El gusto es rico, o sea, dulce de leche, azúcar. La masita, obvio, nos tiramos de cabeza. Pero le falta la gracia. O la elegancia”.

Puede interesarte

El actor, fiel a su estilo, respondió divertido: “Gracia tiene un montón”, señalando lo mal hecha que estaba, a lo que el chef le replicó: “No, gracias que llegó, pero le falta la elegancia que se merece esta torta argentina”.

Damián Betular, por su parte, intentó rescatar algo, aunque dejó en claro que no serían los ganadores de la noche: “Rico va a estar siempre porque es masa con dulce de leche… pero no podemos obviar la estética”.

Lejos de enojarse, la dupla se tomó con humor la devolución. Ambos tendrán que luchar este miércoles por no ser eliminados del certamen después de una torta argentina que, según el jurado, no estuvo a la altura de las expectativas.