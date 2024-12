A través de su perfil de Instagram (@nachoelizalde), donde reúne a 567 mil seguidores, Nacho compartió una serie de videos en sus historias explicando los motivos detrás de su decisión, dirigida al fiel público que lo acompañó durante su paso por el ciclo de streaming de Nicolás Occhiato.

"Hola. ¿Cómo están? Todo esto para mi es nuevo y hasta me parece un montón pero bueno, quiero decirlo yo...", dijo con una pizca de misterio, dejando en el aire a qué se estaba refiriendo.



En este sentido, Nacho hizo alusión a los rumores que circularon sobre su desembarco en la señal de que tiene a Migue Granados como figura. "Como ya estuvo circulando, el año que viene voy a estar en OLGA", afirmó.

Puede interesarte

"Esto es algo que a mi me pone muy contento pero necesitaba decirlo yo por acá y no podía decirlo antes porque no me correspondía. La burocracia, los canales, la programación, la estrategia... Así que yo no podía salir a contar lo que yo quería cuando yo quisiera", explicó sobre por qué mantuvo en secreto su llegada a OLGA durante unos días.

A continuación, Elizalde subrayó: "Así cómo cuando me fui de Nadie dice Nada, Nico (Occhiato) quería que lo cuente en cierto momento y lo hicimos así, y hoy... lo mismo. Yo no podía salir a contarlo pero ayer Migue (Granados) lo dijo. Y acá estoy contándolo".

Segundos más tarde, Nacho aseguró que la elección de abandonar LUZU TV para unirse a la competencia fue todo menos fácil.

"Fue un lugar que me dio un montón de cosas pero sentí que era el momento de tomar la decisión", se sinceró.

"Ahí vino la propuesta de Bake Off Famosos y sentí que era un crecimiento, y una oportunidad que no quería dejar pasar. Y ahora, con el diario del lunes, pienso que estuve bien. Y después más adelante cuando me llegó la propuesta de OLGA, me costó aún más", manifestó sobre los riesgos laborales que tomó en 2024 y espera afrontar en 2025.

En cuanto al factor clave que definió su salida en Nadie dice Nada, Nacho reveló que el próximo año estará a cargo de su propio programa diario junto a Paula Chaves.

"Hay que armar equipo, tomar la decisión, y dirección del programa...para mi, eso es crecimiento. Es un desafío muy grande", insistió.

Puede interesarte

"Y yo que estoy arrancando mi carrera de conductor, que me ofrezca algo así, es algo que no puedo dejar pasar. Y me encanta", expresó.

Acto seguido, el influencer se tomó unos minutos para dirigirse a aquellos seguidores que comenzaron a apoyarlo por su labor en LUZU TV: "Entiendo que hay gente dolida pero yo también estoy dolido porque ese trabajo me dio un montón y me cuesta irme después de tantos años".

"Pero siento que es algo que tengo que hacer", sostuvo.

"Para mi conducir un programa diario es un gran paso en mi carrera y es algo que tengo muchas ganas de hacer", deslizó su emoción por el nuevo reto profesional que lo espera de cara al 2025.

En esta misma línea, Elizalde volvió a hablarles a sus seguidores y les pidió: "Espero que me banquen y me acompañen en esta decisión. Si no, te re entiendo porque es lógico que pase".

Antes de culminar su comunicado en redes, Elizalde: "Yo estoy muy contento y quería comunicarlo yo. Y gracias, siempre, por bancar y confiar en mi".