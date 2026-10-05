Yanina Latorre cuestionó la manera en que Maru Botana degusta los platos de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) durante una emisión del ciclo de reacción que acompaña al programa de Telefe. La conductora puso la lupa sobre las porciones que prueba la cocinera y aseguró que resultaban demasiado pequeñas para dar una devolución sobre las preparaciones.

Latorre reemplazó a su hija, Lola Latorre, en la conducción de #ReactMasterchef junto a Agustín “Cachete” Sierra. La conductora siguió en vivo la competencia gastronómica y convirtió cada degustación del jurado en tema de conversación.

Yanina Latorre cuestionó al aire la forma en que Maru Botana prueba los platos en MasterChef Celebrity

El comentario surgió cuando Julieta Nahir Calvo presentó unas tortillas vegetarianas ante el jurado. Al observar a Maru Botana cortar una porción, Latorre preguntó: “A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”.

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Mientras la participante explicaba su receta, la conductora redobló la apuesta con sus observaciones. “Dale, dale, corta y no come”, expresó. Después de que Botana llevara un bocado a la boca, agregó: “¡Ay, un pedacito así!”.

La panelista sostuvo que, al tratarse de una preparación rellena, había que probar la masa y el interior antes de opinar sobre el resultado. Sus dichos rápidamente volvieron a poner el foco en la relación que mantiene con la jurado.

🗣️ “O TE DA ASCO O TENES UN PROBLEMA CON LA COMIDA” Yanina Latorre cuestionó la actitud de Maru Botana al probar los platos en MasterChef: “Una maleducada”. 🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre, @juliargen, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz 👉 Seguilo en vivo https://t.co/HOZFIF3mee — El Observador 107.9 (@Observador1079) October 2, 2026

Durante la misma degustación, Latorre comparó a Botana con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity. “¡No ves el pedazo que come este!”, comentó al verlo probar el plato de Calvo.

Luego lanzó otra frase que dejó en claro su postura: “Esto es comer, no lo que hace Maru”. Más tarde, mientras seguía la evaluación de otra preparación, dijo que tenía el desafío de verla “meterse un pedazo como la gente en la boca”.

La conductora volvió a la carga cuando Elizabeth Vernaci presentó su plato. Al ver la porción que tomó Botana, afirmó: “El pedacito me deprime. Yo me clavo la tortilla entera”.

El intercambio tuvo un condimento extra porque Yanina y Maru arrastran una pelea desde su juventud. Ambas cursaron Ciencias Económicas y compartieron un grupo de estudio, aunque la amistad terminó de manera conflictiva.

Según ha contado Latorre en distintas entrevistas, la ruptura se produjo durante una merienda en la casa de Botana. La panelista aseguró que, frente a sus compañeras, la cocinera hizo comentarios sobre su cuerpo y su forma de comer que la dejaron profundamente afectada.

Latorre recordó que esa situación derivó en el quiebre con el grupo y sostuvo que nunca logró dejar atrás lo ocurrido. “Llegué a casa llorando y ese día me quedé sin amigas”, relató al referirse al episodio.

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Maru, en cambio, negó públicamente la versión de su excompañera y rechazó las acusaciones. A fines de 2025, cuando Yanina estuvo haciendo un reemplazo en MasterChef Celebrity de la temporada anterior y la chef ocupó un lugar como jurado invitada, reconoció que el reencuentro le había resultado incómodo porque no se veían desde la facultad.

La vieja tensión volvió así al centro de la escena en pleno streaming. Aunque Latorre aclaró que había cuestionado a otros integrantes del programa, sus comentarios sobre Maru sumaron un nuevo capítulo a una disputa que sigue vigente décadas después.

Antes de escuchar su devolución, la panelista fue directa: “Espero que seas objetiva”. La cocinera respondió sin vueltas: “Obvio, siempre”. Tiempo después, Botana admitió que aquel reencuentro no le resultó indiferente. “Me incomodó un poquito la situación, desde la facultad que no la veía más”, dijo en el streaming de Martín Cirio. Así, la breve participación de Latorre en el certamen volvió a exponer una rivalidad que ahora encontró otro capítulo en el react de Telefe.