Soledad Aquino salió al aire el lunes en Intrusos (América Tv) y realizó picantes declaraciones tras el escandaloso posteo en Instagram de Juana Tinelli donde habló de amenazas y cuestionó las acciones de su padre, Marcelo Tinelli.

"Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa", indicó Aquino, ex pareja de Tinelli, en charla con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En cuanto al contenido de la polémica publicación de Juana Tinelli, Soledad Aquino cuestionó: "Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno".

"Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’", continuó furiosa.

Y consultada sobre si creía en lo que contó en su publicación Juana Tinelli, Soledad Aquino fue categórica: "Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió".

"El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta", dijo molesta sobre la filmación del reality que se suspendió por el tema expuesto por la joven en las redes.

Y fue dura también con Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo inició ella el vínculo tras su separción del conductor: "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima", sentenció firme.

El polémico posteo de Soledad Aquino tras el polémico posteo de Juana Tinelli

Soledad Aquino compartió en su cuenta de Instagram un mensaje tras la polémica que abrió Juana Tinelli con su escandaloso posteo del fin de semana donde contó que recibió amenazas y cuestionó a su padre Marcelo Tinelli por sus acciones.

"Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... Suplico a la gente de los medios de chusmerío... No pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío... No tengo la más mínima idea... La mamá no es digna de mí afecto y cariño... Solo me importan mis hijas... Y rescatarlas de esto que me parece de terror", lanzó picante. Y luego acompañó la publicación con el mensaje: "¡Siempre feliz!".