Las personas suelen apostar a un montón de juegos de azar con el objetivo de ganar una gran suma de plata. Aunque resultar afortunado es difícil y no es lo que más sucede, una joven se volvió viral por contar que, inesperadamente, ganó 1 millón de pesos en un casino, del que no hizo mención. "No entendía nada", aseguró en X (antes Twitter).

Buen día 🫣 anoche fuimos al casino con mi novio y terminamos declarando en una oficina y firmando papeles porque gané 1MILLON de pesos. Nada eso, ustedes pudieron dormir ? — Mile (@milosanchezz) September 11, 2023

Un día normal, como cualquier otro, ella decidió ir con su novio al establecimiento en cuestión. "Terminamos declarando en una oficina", contó en la publicación que realizó en su cuenta "milosanchezz", la cual superó las tres millones y medio de visualizaciones.

"La gente me felicitaba", agregó la mujer, quien quedó completamente sorprendida cuando vio el cartel que le apareció en la máquina que estaba usando. Además, no solo contó cuánta plata puso en ese momento, sino que también adjuntó una foto en la que se puede observar el monto total obtenido por su participación.

"Buen día. Anoche fuimos al casino con mi novio y terminamos firmando papeles porque gané 1 millón de pesos. Nada, eso. ¿Ustedes pudieron dormir?", expresa el posteo de la mujer, llamada Milena. Muchos le preguntaron "cómo hizo" y que tan complicado fue el trámite para poder cobrar el monto.

"Solo aposté 88 pesos argentinos", contó la mujer entre risas. En la foto compartida, se puede observar una típica máquina de casino con un cartel en su pantalla: "Llame al empleado. Pago manual del bote: $1.191.710", indica este en referencia al dinero que cobró por su jugada.

Cuando le consultaron si se lo abonaron de la forma correspondiente, la autora añadió: "Sí, claro. Por la parte legal y el tema del lavado de dinero, tenés que declarar para que sepan de dónde salió". Enseguida, alguien le explicó que "es un formulario en el que están los datos del premio", es decir, el "número de máquina y el importe en pesos".

"Aclará que tuviste banda de suerte y que en el casino siempre se pierde guita. No faltan los bolu*** que van a ir a apostar como loquitos", "Felicitaciones, gastalo bien y guardá un poco", "Yo cada vez que voy, me vuelvo sin nada", "Una que ahora anda re ganada", "Ahora te paso mi CBU", "Dame tu suerte", comentaron algunos usuarios.