La hija del famoso conductor televisivo se mostró trabajando en un negocio de alimentos ubicado en Villa Ballester.

En las últimas horas, se conoció un video con tonos hilarantes, que la tiene a Morena Rial como protagonista.

La joven estuvo trabajando en una verdulería y parte de las labores de su jornada, quedaron registradas en un material audiovisual.

“Acá me tienen”, expresó la hija mayor de Jorge Rial (61) en un video donde se la ve pesando frutas.

A través de la cuenta de Instagram @ventascomunitarias1, “Lo de Mati”, un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Chilavert, un barrio de la ciudad de Villa Ballester, dentro del partido de General San Martín, compartieron un video de Morena Rial “trabajando”.

Aunque se trata de un anuncio promocional para el negocio, la joven de 24 años empleó una balanza para pesar las frutas en el vídeo.

“En un supermercado no… pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada. ¿Todavía no nos conoces? Vení a San Martín 6010, frente a la estación de Chilavert, partido de San Martín”, se menciona en la descripción del video.

Morena, por su parte, expresó: “Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren”.