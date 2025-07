Insólito momento vivió Ornella, una joven cuyo dedo quedó atrapado al apretar el botón del inodoro, por lo que tuvo que terminar siendo auxiliada por los bomberos.

La joven contó cómo comenzó todo: “Lo que pasó es que fui súper rápido al baño, estábamos de salida a un cumple, la luz estaba apagada y yo no me acordaba si había tirado la cadena. Fui muy apurada con la luz apagada y metí todo el dedo y se me quedó trabado, porque metí todo el dedo a la cadena”.

En ese momento Nazarena Di Serio agrego: “Puede pasar y es un montón, como cuando una se hace las uñas o tiene el dedo y tira la cadena y se queda trabado por la uña”.

“Sí, porque ahora los botones no son como los de antes, ahora vienen partidos al medio, y tenés que meter el dedo, con más o menos agua, horrible”, sumó Sandra Borghi, para luego ver el video de lo que le pasó a Ornella.

“Ya me había pasado porque es mi inodoro y le dije ‘tranquilizate, porque despacito sale’, pero de apurada metió todo el dedo. Le pusimos detergente e intentamos sacarle el dedo, pero fue imposible. De ahí fuimos a Emergencias, y ellos nos recomendaron ir a los bomberos”, contó su amiga.

Y agregó: “El dedo se inflamó inmediatamente, pero los bomberos lograron sacarlo sin romper la tapa, solo el plástico tuvieron que romper para sacarlo. Era salvar el dedo y la tapa, porque está carísima”, confesó entre risas.

Según se observa en las imágenes, el dedo afectado luce levemente inflamado y cubierto con una sustancia similar a un gel, pero permanece intacto y funcional. La joven conserva la movilidad completa y no presenta heridas importantes.

La grabación fue publicada en TikTok y pronto se difundió ampliamente entre los internautas de la plataforma. En cuestión de horas, el video se volvió viral, acumulando cerca de 800.000 visualizaciones y aproximadamente 20.000 “likes”, demostrando así el alcance y la repercusión que este tipo de material genera en las redes sociales.