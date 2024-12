Conocer el sexo del bebé que están esperando es uno de los momentos que las parejas más esperan durante el embarazo. Hoy en día incluso se organizan fiestas para compartir aquel instante con la familia y amigos.

Eso quería hacer una pareja británica, sin embargo, la abuela del bebé arruinó completamente el momento para ellos.

De acuerdo a un video publicado por la cuenta de TikTok @itsgoneviral, que ya tiene más de tres millones de likes, un matrimonio se enteró de que iba a tener una niña, pero antes de poder celebrar entre ellos, la madre del esposo corrió a abrazar a su hijo.

El momento no estaría mal, si no fuera porque el hombre no tuvo tiempo de reaccionar ni abrazar primero a su esposa en ningún momento, lo que evidentemente molestó a la joven.

Segundos después, el hombre se acercó a su esposa, quien le aseguró que iría a hablar con su suegra para manifestar su malestar.

“Le voy a decir algo, arruinó nuestro momento, este es nuestro bebé, no considero que esto haya sido correcto. No dejó que me abrazara, soy su esposa”, sentenció la esposa.

“Estoy emocionada de que van a tener un bebé, eso es todo”, se defendió la mujer. “Él te abraza todos los días, ¿cuál es el problema?”, añadió la abuela.

La discusión continuó por algunos segundos, donde el hombre intentó calmar a ambas mujeres, sin mucha suerte.

En los comentarios de la publicación, los cibernautas se dividieron entre quienes entendían a la abuela y la apoyaban, y quienes se pusieron del lado de la futura madre, quien se sintió pasada a llevar por el actuar de su suegra.

“Creo q todos los hombres coincidimos que la mujer más importante en nuestras vidas es nuestra madre”, se lee en uno de los comentarios. “La esposa es primero y soporten”, agregó otro.

“Soy mamá, y creo que la mujer más importante debería ser su esposa, su hija y su madre, en ese orden. Cómo madre me merezco respeto y consideración, pero si mi hijo forma un hogar su esposa es primero”, sentenció otra cibernauta.