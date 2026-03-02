El Antojo sorprendió a sus clientes con un plato dedicado a Punch y su peluche, convirtiendo una historia de resiliencia animal en tendencia gastronómica y viral en redes sociales.

El impacto de las imágenes virales de un mono huérfano abrazando a su peluche llevó a un restaurante de Buenos Aires a rendir homenaje a la emotiva historia.

En “El Antojo”, el cocinero Cristian Franco creó una milanesa especial inspirada en Punch, el pequeño mono del Zoológico de Ishikawa que conmovió a miles de personas en redes sociales.

La milanesa muestra la silueta de Punch junto a su peluche, elaborada con carne y el empanado tradicional, pero intervenida para plasmar un detalle artístico. La pieza gastronómica resalta el gesto del animal aferrado al juguete, replicando la ternura que volvió célebre su imagen en Internet.

La historia de Punch y el origen de la viralidad



Punch es un mono bebé que fue rechazado por su madre poco después de nacer. Ante la imposibilidad de que la cría recibiera cuidados maternos, los cuidadores intervinieron y comenzaron a alimentarlo y acompañarlo de forma constante para garantizar su supervivencia.

En ese contexto, el pequeño desarrolló un fuerte apego a un peluche de orangután que le ofrecieron como elemento de contención. Las imágenes que lo muestran abrazado al juguete —e incluso aferrándose a él mientras duerme— reflejan la necesidad de contacto y seguridad, lo que despertó una inmediata respuesta emocional en redes sociales.

El video difundido por el zoológico reforzó el impacto de la fotografía inicial: se observa a Punch moviéndose con cautela por su espacio mientras sostiene el peluche, en escenas que transmiten vulnerabilidad y ternura.

La secuencia se replicó rápidamente en distintas plataformas y generó miles de comentarios de apoyo, además de debates sobre el bienestar animal y el cuidado de crías huérfanas en cautiverio.

El desafío artístico en la cocina

El cocinero Cristian Franco decidió convertir la historia de Punch en un plato tradicional argentino. Moldeó la milanesa como si fuera plastilina, cuidando la forma y los detalles que evocan al mono y su peluche.

Cristian contó que la idea surgió tras ver repetidamente las imágenes de Punch en redes sociales. “Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’. La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que la voy a encuadrar y guardarla”, expresó el cocinero en diálogo con @leanvallerino.

La imagen de la milanesa sumó interés al fenómeno global en torno a Punch, conectando la creatividad culinaria con gestos de sensibilidad.

Con este plato, el cocinero dejó testimonio de una historia que marcó su carrera y que, según dice, merece un lugar especial.