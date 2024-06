La atleta española Laura García-Caro perdió el viernes la medalla de bronce en los 20 kilómetros de marcha femenina del Campeonato Europeo de Atletismo celebrado en Roma cuando prácticamente ya tenía asegurada su presencia en el podio.

En el tramo final de la prueba, García tenía cierta ventaja sobre la ucraniana Lyudmila Olyanovska y una vez entraron al Estadio Olímpico, donde finalizaba la carrera, la española tomó una bandera de su país y empezó a celebrar a pocos metros de la línea de meta.

Olyanovska aprovechó la distracción de Laura para alcanzarla y adelantarla, lo que claramente sorprendió a la española, que no pudo volver a tomar la delantera, quedándose así fuera del podio. "Pensaba que no me pillaba, pero después... ni la he sentido. Pensaba que ya lo tenía", aseguró García tras la carrera, añadiendo que está "decepcionada".

El video del momento no tardó en hacerse viral, y no solo por la inesperada derrota de García, pues varios internautas aseguran que la atleta ucraniana hizo trampa al correr, por lo que debería ser descalificada.