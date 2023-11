La cantante estadounidense de góspel Bobbi Storm protagonizó un altercado con la tripulación de un vuelo de Delta Air Lines cuando se negó a dejar de cantar para sus compañeros de viaje, según publicó ella misma en su perfil de Instagram.

En el clip se observa a Storm parada en el pasillo del avión y cantando, cuando un miembro de la tripulación se acerca a ella y le indica que se siente y que guarde silencio. "Canto para el Señor", responde la cantante. "Estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga", añade. Una vez en su asiento, les cuenta a sus compañeros de viaje que ha cantado en otros vuelos y, además, que ha sido nominada a dos premios Grammy, recibiendo aplausos por parte de algunos viajeros.

Si bien Storm es parte del grupo de góspel Maverick City Music, que obtuvo nominaciones en los Premios Grammy 2024 al Mejor álbum de góspel con 'The Maverick Way'y a la Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea, ella misma no está nominada a ningún premio individual.

Desde su asiento, la artista intentó cantar su sencillo 'We Can't Forget Him', pero el mismo azafato le reprendió por desafiarlo y le pidió nuevamente que se calle. "Soy su líder de vuelo", dijo. "Necesito que siga mis instrucciones. Mi instrucción es que responda a mi pregunta: ¿Puede estar en silencio ahora mismo?" Más tarde, le advirtió que si no seguía sus instrucciones, "no podría tomar este vuelo".

Puede interesarte

Storm aceptó parar y se limitó a cantar en voz baja cuando el asistente se alejó. "¡¡¡¡Al final del día de Dios es glorificado!!!!", escribió la artista en la etiqueta de la publicación.