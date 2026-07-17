Video
Es viral: una cucaracha le caminó por el cuerpo a una periodista en vivo y su reacción sorprendió a todos
Una reportera de un canal de televisión de Los Ángeles protagonizó un insólito momento durante una transmisión en vivo, cuando una enorme cucaracha voladora aterrizó sobre su cuerpo.
Una reportera de un canal televisivo de Los Ángeles (EE.UU.) mantuvo la calma luego de que una enorme cucaracha voladora aterrizara en su cuerpo durante una transmisión en vivo.
El insecto caminó por el pecho y el cuello de la periodista mientras continuaba su reporte e ignoraba completamente su presencia.
Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde destacaron el profesionalismo de la mujer ante la inesperada situación.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar