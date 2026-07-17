Una reportera de un canal televisivo de Los Ángeles (EE.UU.) mantuvo la calma luego de que una enorme cucaracha voladora aterrizara en su cuerpo durante una transmisión en vivo.

SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

El insecto caminó por el pecho y el cuello de la periodista mientras continuaba su reporte e ignoraba completamente su presencia.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde destacaron el profesionalismo de la mujer ante la inesperada situación.