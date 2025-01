El pasado sábado 25 de enero, la fábrica de grúas Henan Mining Crane Co. convocó a sus empleados en la empresa para llevar a cabo la celebración anual de su fiesta corporativa.

De acuerdo con los medios locales, durante la reunión los organizadores del evento revelaron una mesa de 70 metros de largo, en la que se encontraban 60 millones de yuanes en efectivo (alrededor de 8 millones de dólares).



Posteriormente, le anunciaron a los empleados que la empresa había preparado una pequeña dinámica, en la cual todos tenían la oportunidad de recoger la mayor cantidad de billetes posible.

Para llevar a cabo este reto, las personas contaban con tan solo 15 minutos, por lo que rápidamente decidieron conformar equipos, con 30 miembros en cada uno, para sacar a dos representantes con manos ágiles.

Tan pronto como se agotará el tiempo, el botín recolectado debía ser repartido en partes iguales entre los individuos del grupo, otorgándole una recompensa adicional a los concursantes.

La competencia, que fue registrada en video y viralizada a través de redes sociales, muestra a un grupo enorme de personas con traje, alrededor de una superficie roja, concentrados contando y agrupando varios billetes.



Según la información compartida por los medios en China, uno de los invitados logró contar 100.000 yuanes . En ese sentido, el presidente de la empresa, Cui Peijun, explicó que el objetivo del evento era reconocer el importante papel de los empleados desde un aspecto divertido.

Adicionalmente, el empresario mencionó que los bonos de fin de año fueron distribuidos con anticipación, debido a que el beneficio neto obtenido por la compañía fue bastante elevado.

Sin embargo, no es la primera vez que la fábrica Henan Mining Crane Co. hace este tipo de actividades, ya que hace dos años, al final del 2023, la empresa repartió una gran cantidad de dinero entre las personas que trabajan allí.

Ante la particular celebración, varios usuarios en internet reaccionaron y comentaron la publicación, afirmando que todos los jefes deberían seguir el mismo ejemplo y regalar dinero en las fiestas corporativas.