En el cierre de la última edición de la Fiesta Provincial del Frío de Río Gallegos, el cantante del grupo musical Ke Personajes, Emanuel Noir, protagonizó un momento viral al realizarle varias preguntas incómodas al intendente Pablo Grasso sobre su actual gestión.

En la antesala del cierre del festival y frente a una gran cantidad de público presente, el intendente de Río Gallegos subió al escenario para otorgarle un premio a Emanuel Noir, de la banda Ke Personajes, por haber asistido. Sin embargo, el artista de Corrientes lanzó cuatro frases que descolocaron por completo a la máxima autoridad de la ciudad de Santa Cruz.

Comenzó con “¿Tenés las manos fría?” y posteriormente de recibir el reconocimiento siguió “¿Y lo otro? ¿Lo que le prometiste a la gente y todavía no estás haciendo?”. En ese momento, Grasso mostró una sonrisa incómoda y pensó que los comentarios habían terminado, pero Emanuel Noir continuó con las frases delante de la gente: “Yo no tengo nada que ver con él, ya te digo que no tengo nada que ver”. Por último, una vez que se sacaron una foto en el escenario, cerró y dijo: “La campera del intendente no habla castellano”. Pablo Grasso y Emanuel Noir, de Ke Personajes.

El momento quedó retratado al frente de todas las personas que asistieron a la Fiesta Provincial del Frío de Río Gallegos y el episodio entre ambas personalidades se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Cabe destacar que, Emanuel Noir junto al grupo de Ke Personajes habían sido invitados el año pasado pero el festival no se llevó a cabo por un fuerte temporal que se provocó en Río Gallegos. En esta oportunidad, asistió sin inconvenientes y cantó sus grandes hits ante una

multitud que coreó su nombre.