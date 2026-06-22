Una investigación periodística volvió a colocar en el centro de la escena judicial y política el caso que involucra al exintendente de Lomas de Zamora y a su exesposa.

Los nombres de Jésica Cirio y Martín Insaurralde volvieron a quedar en el centro de la escena judicial y política tras una investigación periodística que revela videos e imágenes de bolsas con millones de dólares en el vestidor del exintendente de Lomas de Zamora cuando aún estaba casado con la modelo.

La publicación del periodista Diego Cabot para La Nación mostró el acceso a siete videos inéditos en los que la conductora aparece registrando grandes sumas de dinero en efectivo en dólares dentro de una propiedad vinculada a la expareja, un material que podría tener impacto en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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En uno de los videos publicados por el medio, las imágenes —que fueron tomadas en 2023— muestran a Cirio en un vestidor de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, rodeada de millones de dólares organizados en cajones y estanterías. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”, se la escucha decir a Cirio.

El mismo medio describe que el espacio donde se registraron los videos corresponde a la planta alta de la residencia que el matrimonio compartió hasta su separación, un lugar que combinaba el dormitorio principal con vestidores diferenciados para ambos

Aparecieron los videos de Cirio con toda la guita de Insaurralde ☠️☠️ pic.twitter.com/jfxnaSZWHq — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) June 20, 2026

La existencia de estos videos no es completamente nueva en el expediente judicial. También según La Nación, el material ya había sido mencionado en medios televisivos y motivó medidas judiciales: el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto la filmación y el juez Luis Armella incluso pidió a la señal TN que informara si contaba con una copia, consigna N/A.

En ese contexto, la aparición de los videos —según la investigación— podría despejar las dudas sobre su existencia y aportar elementos probatorios en un expediente que lleva más de dos años de avances y retrocesos.

El caso se originó en 2023 con el denominado “yategate”, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella. Ese episodio desató una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra también a Cirio.

Desde entonces, la Justicia ha tomado diversas medidas: allanamientos, pedidos de información bancaria y peritajes patrimoniales. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de los tres involucrados, ratificando la gravedad de la investigación en curso.

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Además, otros informes periodísticos y judiciales señalaron que el expediente analiza transferencias de dinero al exterior por parte de Cirio por montos cercanos a los 500.000 dólares, así como operaciones financieras que podrían haber sido utilizadas para justificar ingresos no declarados.

El escándalo del “yategate” provocó la renuncia de Insaurralde a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense en 2023 y se produjo en plena campaña electoral, amplificando sus repercusiones.

A casi tres años del inicio del caso, la investigación continúa en etapa de peritajes y recopilación de pruebas, con el foco puesto en determinar si el patrimonio de los involucrados guarda relación con sus ingresos declarados.

El avance del caso dependerá ahora de la incorporación formal de este material al expediente y de la evaluación que realicen el fiscal Mola y el juez Armella. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y bajo la lupa pública, en uno de los escándalos de mayor impacto en la política argentina reciente.