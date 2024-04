Este domingo tuvo lugar la procesión de la Virgen del Valle en Catamarca, donde 40.000 personas estuvieron en las calles, pero la jornada quedó envuelta en una gran polémica por el manto que se le colocó a la Virgen y que fue bendecido por el obispo Luis Urbanc.

En la misma estaba bordado el presidente Javier Milei junto con el papa Francisco, recreando el encuentro que mantuvieron en el Vaticano unos meses atrás. La presentación provocó el repudio de gran parte del arco político.

La encargada de realizar el bordado del manto, Graciela Díaz de Carrizo, quien hace más de 30 años se encarga explicó el motivo de la decisión.

“Primero no entiendo la polémica. Los mantos son totalmente teológicos, hablan de dios y este en particular surgió en las elecciones de octubre. Tomé el voto y dije ‘madre vota tú’ y lo puse en el sobre y volví a casa con un poco de paz. Al día siguiente viene una señora y me dice: ‘le hice una promesa a la Virgen del Valle que le regalaría una imagen al señor presidente electo’", sostuvo.

Y agregó: "Todo quedo allí, pasó noviembre, llegó diciembre y yo comento a un sacerdote esta inquietud y a su vez le aviso al señor obispo y él me contestó que sería una gran bendición que le regale la Virgen al señor presidente y eso fue todo lo que dijo él".

A su vez, Díaz de Carrizo reveló que también recibió el consejo de otro sacerdote: "No sabía qué hacer en el vestido, me voy a la Catedral y este sacerdote me dice bórdelo en el encuentro con el papa, ¿sabe por qué? Porque él, cuando llegó, le dijo 'lo puedo abrazar santo padre', y el papa le dijo sí y Milei le pidió perdón".

"Fue el abrazo de la reconciliación, fue el mismo Jesucristo quien abrazó a Milei", aseveró.

"Esto no tuvo un tinte político, jamás. Lo hicimos por amor, que toque el corazón, la mente, le dé sabiduría, fortaleza, luz, fidelidad al señor presidente para que nos gobierne y nos saque adelante. ¿A dónde está lo malo?", cerró.