Un tenso momento se vivió esta tarde al aire de ISPA (NET TV). Todo ocurrió a partir de una discusión acalorada entre el conductor Diego Suárez y el abogado Rodolfo “Fito” Baqué que escaló al punto de que se agarraron a trompadas y la pelea casi se vuelve incontenible.

Las imágenes fueron dadas a conocer en LAM (América). En el video se puede escuchar al presentador decir: “¿Pero vos estás loco?”, mientras se da vuelta para enfrentar directamente al letrado.

Luego se puede ver como un tercer hombre interviene para evitar que la situación escale aún más y hacia el final del material que trascendió, también se oye al abogado gritar: “¿Qué te pasa, la con... de tu madre?”.

En declaraciones posteriores con LAM, Suárez afirmó: “Lo que pasa acá es que, en un estudio de televisión, si una persona no entiende que tengo que ir a un corte y debe dejar de hablar, eso me genera una situación donde parece que tengo que terminar agarrándome a las trompadas.”

[AHORA] Piñas en el estudio de Net TV: el abogado "Fito" Baqué y el periodista Diego Suárez reeditaron la pelea de Mauro Viale y Samid.



Y agregó: “Le dije: ‘Fito, ahora vuelvo del corte y te dejo hablar’, y me respondió: ‘Yo no voy a hablar más’. Cerró la computadora y entonces le dije: ‘Si no vas a hablar más, tómatelas’.”

Por su parte, el abogado Baqué también se comunicó para bajar los humos y expresó: “Con Diego tengo un afecto, no soy amigo. De hecho, comimos juntos el domingo, el jueves y el martes. Inventado no es, hubo un par de empujones, como pasa entre dos personas que se enojan.”