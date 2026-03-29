En Secretos Verdaderos lograron acceder de manera exclusiva a un costado poco conocido e inesperado del pasado de Franco Zunino, uno de los participantes que viene generando curiosidad dentro de Gran Hermano Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no deja de sumar historias que sorprenden dentro y fuera de la casa, y uno de los participantes que empezó a llamar la atención es Franco Zunino. En las últimas horas, salió a la luz un dato de su pasado que generó revuelo: trabajó como stripper en Gualeguaychú.

La información fue dada a conocer en Secretos Verdaderos (América TV) donde se debatió sobre su vida previa al reality. Según trascendió, Franco se desempeñó en shows nocturnos en la ciudad entrerriana, lo que sumó un costado inesperado a su perfil dentro del juego. Su descubridor, Osky, habló sobre cómo lo conoció.

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“Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito”, confesó en el ciclo que conduce Luis Ventura. Además, lo describió como persona: “Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”.

🚨 El PASADO como STRIPPER de FRANCO ZUNINO, actual participante de #GranHermano



👉 En la noche lo apodan 'EL PRÍNCIPE' 👑 pic.twitter.com/QYpVMUEMhT — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 29, 2026

Sobre El Ángel de Gualeguaychú, lugar por el que tuvo un gran pasó Zunino, se deshizo en elogios: "Ha sido visitado por celebridades, famosos, conocidos, deportistas, periodistas. Tiene una historia de 33 años. El lugar es icónico, estamos felices de pertenecer a este lugar".