El escándalo explotó en Gran Hermano Famosos Colombia después de que el actor Alejandro Estrada entrara en pleno "Congelados" para pedirle el divorcio a la actriz Nataly Umaña, realizar un fuerte descargo frente a todos y entregarle su anillo de matrimonio.

Los televidentes quedaron tan shockeados por el inesperado episodio que capturaron todo y lo publicaron en X. En las imágenes se ve al actor Alejandro Estrada entrando a "La Casa de los Famosos" en pleno "Congelados" y rompiendo su matrimonio con la actriz Nataly Umaña después de que ésta le fue infiel con uno de sus compañeros de reality.

Estrada entró decidido a realizar un fuerte descargo después de ver cómo Umaña comenzó un romance con el modelo y cantante panameño Miguel Melfi. Ambos tuvieron mucha química dentro de la casa. Ante eso, Alejandro decidió separarse de la participante, pero de la peor manera.

Alejandro Estrada ingresó a Gran Hermano Famosos Colombia, saludó a los participantes, que estaban en pleno "Congelados", hasta que llegó donde estaba su por entonces esposa la actriz Nataly Umaña. Allí, el intérprete comenzó explicando su presencia.

“Antes de esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia y el mundo, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros. Y sobretodo, siempre confié que podíamos superar cualquier adversidad”, expresó el actor, mientras Umaña permanecía inmóvil pero mirándolo.

El actor contó que la había visto todas las noches, pero que se apartó de él “los últimos ocho días”, que fue cuando la actriz comenzó su vínculo amoroso con el modelo, y le dijo que se había sorprendido al escuchar que su relación venía mal desde hace tiempo.

“Es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Eso me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. Si tú y yo hubieramos hablado a tiempo, no tendríamos que estar soportando tanto dolor. O yo. No sabes lo que viene pasando”, dijo Alejandro a la vez que Nataly rompía en llanto.

Acto seguido, el actor de Tu voz estéreo, de 44 años, le anunció el fin de su matrimonio de 12 años y le entregó su alianza. “Es una decisión tomada, un ciclo cerrado y vengo a eso. No lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido sobre algo sólido y verdadero”, sentenció.

Antes de irse, Estrada le deseó lo mejor porque "te lo mereces todo", le dijo, le dio un beso y, con una cuota de ironía, la felicitó por el juego que estaba haciendo. También aprovechó para agradecerle a otras jugadoras que habrían cuestionado a Nataly y prometió que se conocerían más con otros jugadores.