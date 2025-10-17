Nova Maringá, en Brasil, se vio sacudida por un hecho que rápidamente se convirtió en viral: el sacerdote Luciano Braga Simplício fue encontrado semidesnudo junto a una de sus feligresas en la casa parroquial.

El episodio logró una fuerte repercusión en la comunidad, después de que se difundiera el video que muestra al novio de la joven irrumpir en la escena, donde se vio al sacerdote sin remera junto a la mujer.

En un audio que circuló masivamente, el cura negó cualquier tipo de relación sentimental con ella y explicó que solo accedió a que utilizara el cuarto para ducharse.

“Isabela preguntó si podía ir a la casa parroquial a cambiarse de ropa, porque llegó por la mañana y quería cambiarse. Así que le dije que sí”, detalló el cura, según publicó el ND Mais.

La mujer era una de las fieles de la iglesia. Foto/ X @Zack_lope

Luciano relató que, al salir de la ducha, escuchó los gritos de la joven y trató de manejar la situación: “Salí de la ducha. Isa no estaba en el baño ni en el armario, estaba en el living, gritando. Entonces le dije: ‘Isa, voy a abrir la puerta, quédate aquí a un lado para que nadie te vea y no piensen nada”, dijo y aclaró: “No tenía nada, el problema es que cuando llegaron yo me había ido a duchar y ella estaba ahí, no quería que la vieran. No hay nada, más allá de eso”.

Puede interesarte

Conmoción en Brasil: el video y las explicaciones del cura

El clip fue calificado por los vecinos como una escena “vergonzosa e increíble”, generando comentarios y memes en redes sociales.

En respuesta al hecho, la Diócesis de Diamantino (MT) anunció la suspensión temporal del padre Simplício mientras se lleva a cabo una investigación interna. En un comunicado oficial, el obispo Dom Vital Chitolina señaló que “todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

⛪ Escándalo en iglesia de Brasil, un hombre irrumpió en una iglesia buscando a su novia y la encontró en una situación íntima con el sacerdote del lugar.



😳 El insólito hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los feligreses y dejando al… pic.twitter.com/Czra2XNs2d — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) October 17, 2025

Luciano Braga Simplício ingresó al clero el 12 de agosto de 2012 y fue ordenado el 24 de noviembre de ese mismo año. Hasta la difusión del escándalo, el sacerdote mantenía activa su cuenta en redes sociales “Alô Meu Deus!”, donde compartía mensajes religiosos.