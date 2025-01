El analista económico Antonio Aracre presentó su renuncia a C5N luego de un fuerte cruce que tuvo con el periodista y conductor Pablo Duggan durante un debate que se originó al aire en el ciclo Duro de Domar (C5N).

El hecho tuvo lugar durante una emisión reciente del programa que conduce Duggan en el que Aracre participaba como analista invitado. En el marco de una discusión sobre el impacto de las políticas económicas en los salarios y los precios, Duggan cuestionó duramente las propuestas del economista, generando un intercambio que escaló rápidamente en tensión.

Duggan acusó a Aracre de defender al gobierno de Javier Milei y todo desembocó en un intercambio de acusaciones que terminó con el economista sacándose el micrófono y abandonando el estudio.

En medio del debate, Aracre había afirmado sobre un planteo que realizó el conductor durante el programa: "Lo que vos estarías sugiriendo es que lo que hay que bajar son los sueldos, porque si los precios están bien..."

En ese momento, Duggan lo interrumpió y le respondió con todo: "¡No, no, no, Antonio! ¿Cómo me vas a decir a mí que estoy denunciando que, por culpa de Milei, este año le van a bajar los sueldos a la gente, que yo estoy proponiendo que bajen los sueldos? Yo entiendo que vos quieras tergiversar todo, pero tené un límite".

"A mí no me vas a decir que yo quiero que bajen los sueldos, porque me voy a calentar, ¡no me hagas calentar, te lo pido, por favor!", advirtió Duggan al panelista.

Aracre, en un principio, prefirió que no escale la tensión y pensó que retomando el diálogo de la conversación, se iban a aquietar las aguas de la discusión: "¿Puedo seguir? Pero Pablo, es una ecuación económica...".

Sin embargo, Duggan lo volvió a interrumpir. Esta vez de manera más vehemente: "Agresividad acá no lo voy a tolerar ¡No me vuelvas a repetir en la cara que yo quiero bajar los sueldos de la gente, porque me rompe soberanamente lo que ya sabés...!".

"No estoy agresivo. Bajá los decibeles porque nadie te está acusando de nada", le dijo Antonio. "No, vos bajá. Porque sos un desubicado total. No me vengas a decir eso porque me calienta. Por gente como vos, que está bancando este modelo de mierda, hay gente que se está muriendo de hambre. Eso lo estás generando vos...".

El enfrentamiento cerró con un último intercambio de palabras. Mientras Aracre insistía en su postura, Duggan lanzó su respuesta final: "¡Acá no hay chicana berreta! ¡Hay que respetar a los compañeros, Antonio!"

En ese momento, Aracre se levantó de la silla, se sacó el micrófono y Duggan volvió a cruzarlo: "Sí, andate, hacé lo que quieras. Sos libre, pero a mi no me vas a decir a mi que yo quiero bajar los sueldos de la gente". "Sos un desubicado y un intolerante", le dijo Antonio y se fue del piso.

A las pocas horas del enfrentamiento, Aracre comunicó su renuncia a través de sus redes sociales con un mensaje donde expresó su descontento por el trato recibido en el ciclo que conduce Duggan. A su vez, en analista económico pidió disculpas por los inconvenientes que pudiera haber causado su salida

Agradezco a @nicobocache y a las autoridades de @C5N por la enorme oportunidad que me dieron para debatir las ideas de la libertad en su casa.



Entiendo que eso pueda generar intercambios acalorados pero cuando el conductor se corre de su rol y me falta el respeto no hay más nada… — Antonio Aracre (@tonyaracre) January 3, 2025



"Agradezco a Nicolás Bocache y a las autoridades de C5N por la enorme oportunidad que me dieron para debatir las ideas de la libertad en su casa. Entiendo que eso pueda generar intercambios acalorados, pero cuando el conductor se corre de su rol y me falta el respeto, no hay más nada para hacer allí", escribió Antonio en X (ex Twitter).