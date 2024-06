El 17 de mayo último en predios del Ejército Argentino, frente al Regimiento 14 de Paracaidistas de la ciudad de Córdoba, 35 soldados voluntarios fueron obligados a realizar un ritual de bautismo que terminó con todos intoxicados y algunos internados.

Este tipo de ceremonias están prohibidas por el Ministerio de Defensa de la Nación, después de la muerte de Matías Chirino en un evento similar en Paso de los libres, Corrientes.

En el episodio que está bajo investigación en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega, los obligaron a formar una fila y arrodillarse. Los superiores gritaban: “Paracaidistas” y los soldados debían responder “Siempre”. Aprovechando que para pronunciar esa palabra debían abrir la boca les arrojaban cal viva.

Esta ceremonia se realiza con un puñado de harina y sidra en la cabeza. Pero durante el hecho que ocurrido en mayo, en vez de harina les arrojaron cal viva.

A medida que les iba cayendo en sus rostros, algunos se desmoronaban en el piso y el resto se mofaba de la situación.

El abogado Jerónimo Argañaraz que asiste a las víctimas confirmó que todas resultaron intoxicadas con cuadros clínicos de diferente gravedad. El más afectado es un soldado con quemaduras en el estómago. El resto tuvo lesiones en los ojos, el esófago y los pulmones. Todos tienen entre 20 y 25 años de edad.

Lo peor es que, además de los sufrimientos físicos en un acto a los que los obligaron a asistir, posteriormente hubo encubrimiento. Técnicamente, Argañaraz lo tipifica como abuso de autoridad.

Al cabo de lo sucedido las autoridades del Ejército abrieron un sumario. “Hay una máxima que dice que la ropa sucia se lava adentro -señaló el abogado- por lo cual se labraron actas falsas con el objetivo de que no trascienda y se apliquen sanciones puertas adentro ”.

Puede interesarte

“Están aterrados, tienen miedo”, relató el letrado quien quiso aclarar que “acá no hubo un error, les fueron tirando cal uno por uno; cómo no se van a dar cuenta que no era harina”.

“En un acto posterior el Ejercito se comportó como una organización verticalista y clandestina al realizar un sumario con actas falsas”, advirtió.

En la Justicia Federal se abrió la investigación, se tomaron testimonios y se están llevando a cabo diferentes medidas. Aún no hay imputaciones.