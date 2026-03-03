Un escándalo sacudió el torneo masculino Sub-20 de la Concacaf en Curazao: el partido entre Guyana y Anguila terminó en una batalla campal y fue suspendido a los 86 minutos con el marcador 5-0 a favor del primer equipo.

La situación se descontroló por completo cuando los jugadores de ambos bandos se trenzaron en una pelea en pleno campo de juego. El árbitro mostró cinco tarjetas rojas a futbolistas de Anguila, lo que significó la suspensión del juego por reglamento.

CONCACAF U20 Champ Qualifiers Guyana U20 vs Anguilla U20



Game was suspended at 86min due to melee between both teams involving 20+ players. It quickly escalated into a mass fight involving many players (described as MMA-style with punches, kicks, and holds).



The referee… pic.twitter.com/NGboZnLAwt — bobicTips (@bobicTips) February 28, 2026

Descalificación, derrotas automáticas y duras sanciones

El Comité Disciplinario de Concacaf actuó con firmeza tras revisar las pruebas y la documentación del caso. En un comunicado oficial, el organismo anunció la descalificación inmediata de ambos equipos del torneo. Además, todos los partidos restantes de Guyana y Anguila fueron registrados como derrotas 3-0 a favor de sus rivales.

Además, la Concacaf también impuso multas económicas y sancionó con cuatro partidos de suspensión jugadores de ambas selecciones.

Los futbolistas sancionados de Anguila fueron Keondre Belle, Keante Brooks, Shemor Browne, Khalique Jackson y Cardinae Rennie. Por el lado de Guyana, quedaron inhabilitados: Mateo Clark, Shaquan David, Sheldon Kendall y Max Robinson.

Estas suspensiones deberán cumplirse en los próximos partidos oficiales de sus selecciones en la misma categoría, tanto en competencias de Concacaf como de FIFA. Si no pueden cumplirlas en el Sub-20, las sanciones se trasladarán a la siguiente categoría superior.