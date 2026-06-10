A pocos días del inicio del Mundial que se jugará en Estados Unidos, una situación extradeportiva generó controversia en el ambiente futbolístico.

El árbitro tanzano Omar Abdulkadir Artan, considerado una de las principales referencias del arbitraje africano y designado por la FIFA para participar en el torneo, quedó excluido de la competencia luego de que las autoridades estadounidenses le negaran la visa necesaria para ingresar al país.

La decisión obligó a la FIFA a modificar la nómina arbitral prevista para el certamen y abrió interrogantes sobre los procedimientos migratorios aplicados a personas vinculadas a eventos deportivos internacionales. El caso cobró relevancia debido a la trayectoria del juez africano y a la proximidad del inicio de la competencia.

Un árbitro con experiencia internacional

Omar Abdulkadir Artan se había ganado un lugar entre los árbitros seleccionados para el Mundial de Clubes tras una extensa carrera en competiciones organizadas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y por la propia FIFA.

Durante los últimos años dirigió encuentros de gran relevancia en torneos continentales y fue convocado para competencias internacionales de primer nivel. Su desempeño lo posicionó entre los árbitros más reconocidos del continente africano y lo convirtió en uno de los candidatos naturales para integrar la lista de jueces del Mundial de Clubes.

Sin embargo, pese a haber sido oficialmente designado para el torneo, el árbitro no logró completar los trámites migratorios necesarios para viajar a Estados Unidos. Según trascendió, las autoridades norteamericanas rechazaron su solicitud de visa y no brindaron detalles públicos sobre los motivos específicos de la decisión.

La situación generó sorpresa dentro del ámbito futbolístico porque la convocatoria había sido confirmada con anterioridad y el proceso organizativo del certamen se encuentra en su etapa final. Ante este escenario, la FIFA debió actuar rápidamente para garantizar la cobertura arbitral de todos los partidos previstos.

Diversos medios internacionales señalaron que Mohamed había superado las evaluaciones físicas y técnicas exigidas por la entidad que gobierna el fútbol mundial, por lo que su exclusión estuvo vinculada exclusivamente a cuestiones administrativas y migratorias.

La ausencia del árbitro tanzano se produce en un contexto particularmente sensible para Estados Unidos, que en los próximos años será sede de importantes acontecimientos deportivos internacionales, entre ellos la Copa del Mundo de 2026.

La respuesta de la FIFA y el impacto del caso

Tras confirmarse la imposibilidad de contar con Omar Abdulkadir Artan, la FIFA avanzó con la designación de un reemplazante para completar el equipo arbitral del torneo. El organismo evitó realizar comentarios extensos sobre el episodio y centró su comunicación en la reorganización operativa necesaria para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

No obstante, el caso despertó debate entre dirigentes deportivos y especialistas en relaciones internacionales. Algunos observadores señalaron que situaciones de este tipo pueden representar un desafío para los grandes eventos globales, especialmente cuando involucran a participantes provenientes de países con regímenes migratorios más complejos.

El Mundial de Clubes reunirá a equipos de distintas confederaciones y movilizará a cientos de jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y trabajadores vinculados a la organización. Por esa razón, la coordinación entre organismos deportivos y autoridades migratorias suele ser un aspecto clave durante la preparación de este tipo de competencias.

En el caso de Mohamed, la exclusión resulta particularmente significativa debido a su reconocimiento dentro del arbitraje africano. Su presencia había sido considerada un paso importante para fortalecer la representación continental en uno de los torneos más relevantes del calendario internacional.

La Confederación Africana de Fútbol tampoco emitió cuestionamientos públicos sobre la decisión, aunque medios deportivos del continente reflejaron el malestar que generó la imposibilidad de que uno de sus árbitros más destacados participara en la competencia.

Mientras tanto, el Mundial de Clubes continúa adelante con los preparativos finales. La edición de este año marcará el inicio de un nuevo formato ampliado impulsado por la FIFA, que busca incrementar la participación de equipos de distintas regiones y fortalecer el alcance global del torneo.

La ausencia de Abdalá Mohamed no alterará la programación deportiva, pero sí dejó planteado un debate sobre las dificultades que pueden surgir cuando cuestiones administrativas interfieren con la organización de eventos internacionales.

Más allá de la resolución puntual del caso, el episodio volvió a poner en evidencia la estrecha relación entre deporte, política migratoria y cooperación internacional. En una competencia que pretende reunir a representantes de todos los continentes, la situación del árbitro tanzano se convirtió en una de las historias más comentadas en la previa del certamen.