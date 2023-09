El tenista alemán pidió que saquen del estadio a una persona del público que tuvo una actitud repudiable.

El tenista alemán disputaba los octavos de final del Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, e hizo expulsar al aficionado, quien se retiró del estadio entre silbidos y abucheos.

En las últimas horas, se vivió un tenso momento durante el partido que disputaban Alexander Zverev y Jannik Sinner por los octavos de final del US Open.

Se jugaba el segundo punto del quinto game, correspondiente al cuarto set del partido, cuando el tenista alemán frenó su saque y acudió de inmediato al juez de silla con gestos muy serios.

La transmisión oficial capturó el momento en el que el tenista se dirigía hacia el umpire mientras señalaba a un fanático que estaba en la grada: “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”.

Uno de los espectadores había gritado “Deutschland über alles” (“Alemania por encima de todo”), palabras que componen la primera estrofa de "Deutschlandlied", que se cantó en el Imperio Nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

ASÍ FUE EL RECLAMO DE ZVEREV EN EL US OPEN:

ASÍ FUE LA EXPULSIÓN DEL ESPECTADOR:

Unos minutos más tarde, los agentes de seguridad del estadio identificaron al hombre, sentado en una de las primeras filas, se acercaron a él y le ordenaron que abandonara el lugar. El hombre se levantó y se fue en medio de silbidos y abucheos por parte de todo el estadio.