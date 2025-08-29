Richard Dourthe, exjugador de rugby francés, ha desatado polémica tras levantarle la falda a la 'influencer' Charline Pradeau durante las fiestas de la comuna de Dax (Nueva Aquitania, Francia), informaron este jueves medios locales.

En la grabación difundida en redes sociales se observa cómo la mujer baila subida en un banco rodeada de otras personas cuando, de repente, un hombre le levanta la falda, tras lo cual esta se gira y le da un ligero golpe en la cabeza. Acto seguido, se aleja y continúa bailando alegremente.

La joven presentó el lunes una denuncia contra el francés de 50 años, actual consultor de Canal+, por "ofensa sexista", infracción que se castiga con una multa de aproximadamente 1.750 dólares. Asimismo, declaró a los investigadores que se disculpó con ella por mensaje.

No obstante, Dourthe ha decidido no quedarse de brazos cruzados y emprender acciones legales. "Este caso tomará un giro legal. No se puede jugar todo el tiempo. Después de un tiempo, hay que recordar que hay reglas y que no se pueden hacer denuncias calumniosas", dijo Arnaud Dupin, abogado del exdeportista.