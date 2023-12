Una nueva controversia ha estallado entre los seguidores del reality más popular del país. La situación entre Williams y Juliana ya estaba tensa, pero Gran Hermano 2023 se vio envuelto en otro escándalo cuando dos participantes revelaron públicamente que ya se conocían antes de ingresar a la casa y que incluso tuvieron un romance.

Rosina y Joel fueron los protagonistas de una conversación reveladora cara a cara, en la que discutieron su historia previa al reality, generando gran conmoción entre los fanáticos. Hasta el momento, sus compañeros de la casa no están al tanto de esta revelación.

La joven uruguaya comenzó diciendo: “A mí no me gusta divulgar detalles de mi vida privada”, mientras que el azafato dejó claro que no desea hablar en ese momento sobre ese tema en particular. Al parecer, ese tema es el hecho de que ya se conocían.

Rosina compartió: “Cuando nos vimos aquí, los dos nos sorprendimos, porque no podíamos creerlo”. Joel, confirmando todo, expresó su descontento: “Sabiendo lo que nos pasó fuera de aquí, donde emocionalmente te relacionas con cuatro personas”.