Igor Iezzi, diputado de la Liga italiana, ha protagonizado un incidente violento al golpear repetidamente en la cabeza al diputado Leonardo Donno, perteneciente al Movimiento 5 Estrellas (M5S), durante una sesión en la Cámara de Diputados este miércoles.

El incidente ha comenzado cuando Donno ha intentado hacer llegar la bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales y Autonómicos, Roberto Calderoli, dejando clara así su negativa a la propuesta de ley. Según La Repubblica, Donno se acercaba a Calderoli con la bandera en mano, cuando fue interceptado por Iezzi, quien lo agredió físicamente, hecho que agravó la situación.

Giuseppe Conte, ex primer ministro y líder del M5S, ha condenado el ataque a través de la red social X. “Hemos llegado al punto de la violencia desde los escaños de la mayoría Meloni. Atacaron a nuestro Leonardo Donno porque llevó la tricolor al Ministro Calderoli, porque decimos no a la secesión de Italia firmada por Meloni, Salvini y Tajani. Salió de la Cámara de Diputados en camilla. Manos fuera de nosotros, manos fuera de nuestro tricolor. No pasarás. Lástima”, afirmó Conte.

“Donno intentó atacar a Calderoli y yo reaccioné”

Después de la agresión inicial, varios diputados de la Liga y, según denuncias del M5S, de Hermanos de Italia, se unieron al ataque contra Donno. Este último, tras recibir patadas y puñetazos, cayó al suelo y tuvo que ser sacado de la Cámara en silla de ruedas. Europa Press ha informado que las agresiones continuaron hasta que Donno quedó inmovilizado. Asimismo, el M5S emitió un duro comunicado, señalando la gravedad del incidente: “El ataque ocurrido en la Cámara contra Leonardo Donno es un hecho gravísimo y vergonzoso”, expresaron.

Italia. Diputados arreglan las cosas de mejor manera que en Argentina. pic.twitter.com/Dmu7WGBQNv — 𝙶𝚛𝚊𝚗 𝙱𝚛𝚒𝚐𝚊𝚍𝚒𝚎𝚛 𝙶𝚎𝚗𝚎𝚛𝚊𝚕 (@4iForeverU) June 13, 2024

En el comunicado, el M5S añadió: “Nuestro diputado sólo quería entregar una bandera italiana al ministro Calderoli, cuando fue atacado por parlamentarios de la mayoría, entre ellos el miembro de la Liga Iezzi, recibiendo puñetazos y terminando en el suelo”. Por otro lado, Iezzi también ha aportado sus declaraciones: “Traté de darle un puñetazo, pero no le llegué a dar. Donno intentó atacar a Calderoli y yo reaccioné”, ha señalado, agregando que “no hubo violencia física”, tal y como ha informado AdnKronos.

El origen del conflicto radica en la ley de autonomía diferenciada, un proyecto que, según los críticos, como los integrantes del M5S, podría llevar a una secesión de Italia. Los partidarios de la ley, liderados por la Liga de Matteo Salvini, defienden que permitirá una mejor gestión regional de los recursos y competencias. Esta ley ha encendido el debate en Italia, provocando reacciones airadas y enfrentamientos tanto dentro como fuera del Parlamento.

El incidente ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación italianos y ha generado una ola de indignación tanto entre políticos como entre la ciudadanía. Sin embargo, este no ha sido el único suceso ocurrido durante la sesión, ya que el presidente de la Cámara, Lorenzo Fontana, también ha tenido que expulsar a otro de los diputados. Domenico Furgiuele, de la Liga de Calabria, ha realizado signos fascistas con sus brazos en contra de la oposición que representaba a la Decima Flottiglia MAS, una de las unidades de la Marina que fueron creadas durante el régimen fascista de Musollini.