Kelton D., creador de contenido español conocido por sus streams «in real life» y por compartir viajes y experiencias en directo, está siendo fuertemente criticado tras un vídeo viral en el que aparece empujando a un hombre mayor dentro de un tren en Japón. Varias versiones coinciden en los hechos, aunque Kelton ha ofrecido su versión, pidiendo disculpas y alegando defensa propia.

Kelton estaba viajando en un tren en Fukuoka durante una transmisión en vivo. Se le vio ocupando un asiento prioritario (destinado a personas mayores, embarazadas o con discapacidad).

Un anciano se le acercó, supuestamente molesto por la actitud del streamer (volumen alto, comportamiento que “molestaba”).

En algún momento, el anciano lo habría golpeado tres veces seguidas (según versión de Kelton) o por lo menos intentó hacerlo. Kelton respondió empujando al anciano en dos ocasiones.

¿Qué ha dicho Kelton?

Éstas son algunas de las declaraciones que ha hecho para explicar lo sucedido: admitió que su comportamiento no fue el más adecuado y pidió disculpas. Alega que actuó en defensa propia, por “intimidación constante” que decía recibir del anciano. Reconoció que ambos se equivocaron: tanto el anciano por su actitud, como él por empujar.

El video se hizo viral rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Reddit.

Muchos usuarios criticaron al streamer por faltar al respeto, por comportamiento considerado inapropiado en Japón, tanto por ocupar un asiento prioritario como por la agresividad percibida.

Algunos medios reportan que Kelton cerró su cuenta de Twitch tras las críticas.

En Japón, las normas de convivencia en espacios públicos (tranquilidad, respeto a los mayores, silencio en trenes) tienen gran importancia cultural, por lo que incidentes que involucren falta de respeto hacia ancianos o violaciones de esas normas generan fuerte desaprobación social.

No está claro si habrá algún tipo de sanción formal legal en Japón contra Kelton, ya que hasta ahora la polémica ha sido más mediática que judicial según los reportes disponibles.