Un episodio de alto impacto se volvió viral en las últimas horas en la provincia de Formosa, luego de que comenzara a circular un video grabado en la Costanera de la capital provincial. Las imágenes muestran una escena de extrema tensión: una joven descubre a su pareja en una presunta situación de infidelidad con quien sería su mejor amiga y decide enfrentarlos en plena vía pública.

🚨 ARGENTINA 🇦🇷‼️ | En Formosa una chica encontró a su mejor amiga encima del novio y pasó lo inevitable.



pic.twitter.com/TKCeDdHVZC — XAlertNow (@xalertnow) February 21, 2026

El hecho ocurrió a la vista de otras personas que se encontraban en la zona costera. Según se observa en el material difundido, la joven encontró a su novio con otra chica sentada sobre él, en una postura que desató de inmediato su reacción. En medio de la sorpresa y la indignación, comenzó a grabar la escena con su teléfono celular.

En el video se la ve visiblemente alterada, increpando a ambos a los gritos y lanzando fuertes reproches por la supuesta traición. La acusación no solo apuntaba al engaño sentimental, sino también al vínculo familiar: la joven que estaba con su novio sería, además, su cuñada. Según se escucha en la grabación, la protagonista la identifica como su mejor amiga, lo que convirtió el episodio en una doble traición: amorosa y familiar.

Puede interesarte

La tensión escaló rápidamente. Entre insultos y acusaciones cruzadas, en un momento la joven se acerca a la otra chica y le propina un golpe, mientras continúa el enfrentamiento verbal. Todo quedó registrado por el propio celular de la protagonista y, en cuestión de minutos, comenzó a compartirse en grupos de WhatsApp y distintas redes sociales.

