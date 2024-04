Después de una compleja semana con enfrentamientos y en el que la salud de Furia estuvo en el centro de la escena, la casa de Gran Hermano debía afrontar una nueva gala de nominación. Con ese panorama, Santiago del Moro comentó en la previa. “Hoy la gala va a ser un enchastre porque se ha hablado mucho, se ha dicho cualquier cosa”, comenzó diciendo el conductor.

Después de su anuncio, y de jugarle una pequeña broma a sus compañeros, finalmente Furia se hizo los estudios médicos y volvió este jueves a la casa. “Juliana se hizo los estudios que faltaban, parte de esos estudios dieron bien y otra parte hay que esperar, tiempos que los médicos van a determinar. Así está la cosa de ella hoy. Volvió a la casa a las pocas horas”, expresó el comunicador ante el público.

Ya una vez en el interior de la casa, del Moro le preguntó a la doble de riesgo cómo se sentía: “¿Cómo estas Juli?”. “Re bien, agradezco un montón todo lo de hoy. Que la gente se quede tranquila que cumplí el aislamiento a la perfección, no se puede ver nada ni escuchar nada”, sostuvo la participante, dejando ver su preocupación por seguir en competencia. Al respecto de ese protocolo, el conductor le comentó: “Me contaron que cuando entraban los médicos a verte, vos decías quiero que me tapen para no romper el aislamiento”. A lo que la joven explicó: “Obvio, me felicitaban y me decían ‘que bien lo que estas haciendo porque se nota que querés volver’. Obvio, les dije que si tenía que quedarme en una esquina mirando la pared lo iba a hacer”.

Con este panorama, el reality dio inicio a una nueva gala de nominación. El Big comenzó llamando a Furia. “Voy primera”, dijo ella con algo de sorpresa. Una vez en el confesionario, el dueño de la casa le expresó la alegría que le generaba tenerla en el programa y saber que se encontraba bien. Luego, este le pidió a Juliana que buscara su sobre. Es que en medio de los problemas de salud que había padecido, la doble de riesgo no sacó la mente del juego y aprovechó un error de Emmanuel para hacer la nominación espontánea.

“Hubo varios intentos de espontánea, logré entender el juego como siempre trato de hacerlo y me anticipé. Toqué el timbre y se me dio. Mis primeros tres votos son para alguien que me pidió que juegue, porque él también va a jugar duro, así que son para Martín. Y mis otros dos votos son para Constanza. Con Martín me llevo re bien, pensé que esta etapa iba a llegar más adelante pero esta siendo ahora. Y los votos para Constanza, si no tenía la espontánea, le iba a dar los dos a ella, estoy intentando que la casa entienda por dónde va el juego. Hay que tratar de hacerla entrar en placa, si es negativa hay que ver en qué instancia queda. La pasada fue positiva y le fue muy bien, pero negativamente me gustaría ver en qué anda. Es una ficha difícil de sacar de la casa”, dijo Furia en el confesionario.

Luego fue el turno de Nicolás, que una vez en el confesionario, le dio dos votos a Manzana y uno a Emmanuel. Le siguió Virginia, que nominó a Martín y Constanza. Otra de las primeras en dar su voto fue Paloma, que dijo los nombres de Martín y Nicolás. Así las cosas, la votación siguió de la siguiente manera: Zoe (Emmanuel y Constanza), Florencia (Emmanuel y Martín), Martin (Virginia y Manzana), Federico (Martin y Nicolás), Darío (Florencia y Paloma), Bautista (Paloma y Manzana), Mauro (Constanza y Martin), Coty (Manzana y Emmanuel).

Tiempo después fue el turno de Emmanuel. El peluquero no logró llevar adelante su estrategia ya que tras haber hecho la nominación espontánea, en un primer momento, dio a entender a quién había votado y por lo tanto Gran Hermano decidió anular su jugada. Una vez en el confesionario, el joven se mostró confundido, ya que pensaba que aún podía hacerlo. Como si fuera poco, el participante perdió el beneficio que tenía, ya que sus votos iban a valer doble.

Así las cosas, la gala terminó con esta cantidad de votos: Martín (11), Constanza (6), Emmanuel (6), Manzana (6), Paloma (3), Florencia (2), Nicolás (2) y Virginia (2). Mientras que la placa se iba a conformar con los primeros cuatro participantes. Sin embargo, lejos de lo votado, Gran Hermano se comunicó con los jugadores y expresó su hartazgo por las diversas actitudes que tuvieron en la casa: desde no respetar los elementos hasta armar complots constantemente. Razón por la cual el Big decidió que todos los jugadores irían a placa a excepción de Bautista, quien es el líder de la semana.