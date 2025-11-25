El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue interceptado por la policía en la madrugada del lunes mientras circulaba en un BMW descapotable blanco, sin patente y con una copa de vino en la mano, superando ampliamente el límite legal de alcohol en sangre.

El episodio ocurrió a la 1.10 de la mañana en la tradicional avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina. Allí frenaron a Antolín, que circulaba en un BMW descapotable. Lo pararon y el dosaje le dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, lo retuvieron en Arístides y Tiburcio Benegas y le secuestraron el vehículo.

El edil no opuso resistencia ni intentó utilizar su cargo para evitar las sanciones, aunque llamó la atención el hecho de que el vehículo carecía de la chapa identificatoria y que portaba una copa de vino al momento de ser detenido.

El BMW descapotable que manejaba Antolín.

La Ley de Tránsito de Mendoza establece un límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el resultado del test duplicó el máximo permitido. Por esta infracción, las autoridades le retuvieron el automóvil, le secuestraron la licencia de conducir y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, donde el caso quedó asentado antes de pasar al Juzgado Contravencional. El monto de la multa que deberá afrontar podría alcanzar los 5 millones de pesos.

El concejal, que asumió en 2023 y aún tiene dos años de mandato, llegó al cargo por la agrupación inicial del Partido Libertario, aunque ha manifestado su apoyo a las ideas del presidente Javier Milei. No obstante, no integra formalmente La Libertad Avanza.

Repercusiones

La reacción política no se hizo esperar. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado se expresó en redes sociales: “Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”.

A su vez, el Partido Libertario emitió un comunicado donde solicitó la renuncia de Antolín a la banca que actualmente ocupa y la intervención del Tribunal de Disciplina de dicho espacio político.

El comunicado del Partido Libertario contra Martín Antolín.

“El comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos”, indican en el escrito.

Y concluyen: “Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”.

Los antecedentes que preocupan

El incidente se suma a una serie de episodios recientes que involucran a funcionarios mendocinos conduciendo en estado de ebriedad. En enero, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, fue sancionado tras dar positivo en un control con 1 gramo de alcohol en sangre mientras manejaba un vehículo oficial, lo que le valió una multa de 2,5 millones de pesos y, posteriormente, su renuncia debido a la presión social, mediática y política.

En mayo, el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, también fue detenido por conducir con más de 1,25 gramos de alcohol y sin licencia. Aunque fue sancionado, evitó la destitución gracias al voto de desempate de la presidenta del Concejo, Verónica Cancela.

Jorge Teves, titular del Ente de Movilidad (Senado de Mendoza).

El domingo pasado, el concejal de Bahía Blanca Jonatan Arce renunció a su banca legislativa, luego de que se conociera que se había negado a realizar el test de alcoholemia durante un operativo vehicular en esa ciudad bonaerense.

Arce, que paradójicamente integraba la Comisión de Tránsito y Transporte en el Concejo Deliberante local, fue abordado en un control durante la madrugada del viernes pasado. Le labraron una multa y la noticia se viralizó.