Una violenta pelea entre dos mujeres se produjo a la salida del Jardín 302 de Roldán, en la provincia de Santa Fe, y quedó registrada en video. El enfrentamiento ocurrió el pasado miércoles, en la esquina de Sarmiento y Urquiza, frente a padres, madres y niños que aguardaban la salida del establecimiento.

Según informó el medio local, una de las mujeres sería madre de un alumno del jardín, mientras que la otra no tendría vínculo con la institución. La discusión comenzó de manera verbal y rápidamente escaló hasta llegar a los golpes.

Pelea callejera en Roldán entre dos madres frente a un Jardínhttps://t.co/zjZZdJEjuh pic.twitter.com/nu7yjYL3CR — Funes Hoy (@funeshoy) September 4, 2026

Durante la pelea, una de las involucradas habría exhibido una tijera, mientras que la otra habría mostrado otro elemento punzante, de acuerdo con lo que se observa en las imágenes difundidas.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. En el video se escucha a una mujer pedir desesperadamente que llamaran a la Policía ante la presencia de los menores.

Finalmente, un hombre que circulaba en bicicleta intervino para separar a las protagonistas y evitar que el enfrentamiento continuara.

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Intervino la Policía

Directivos del establecimiento y familiares dieron aviso a la Comisaría 6ª de Roldán, cuyos efectivos tomaron intervención y recogieron testimonios sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el motivo que originó la discusión ni si alguna de las mujeres sufrió heridas de consideración. Las imágenes registradas por un testigo podrían ser incorporadas como elemento para determinar responsabilidades.

El episodio generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa y volvió a poner en discusión la seguridad en los alrededores de los establecimientos escolares, especialmente durante los horarios de ingreso y salida de los alumnos.