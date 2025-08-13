La concejal de General Güemes, Julieta Gómez, denunció haber sido agredida durante una sesión del Concejo Deliberante y compartió los detalles del incidente.

Cachetearon a una concejal en Salta.



Supuestamente la concejal Julieta Gómez se burló de otro concejal y los familiares del mismo la increparon en el consejo deliberante.

La concejal se quiso defender a los gritos y recibió un correctivo por atrevida. pic.twitter.com/gWdiUM7CpV — “Yo soy Elvis” 🎙 (@Ricdelsur) August 12, 2025

Según relató, fue abofeteada por Lorena Nieva, hermana del concejal Darío Nieva y secretaria del Concejo, en un hecho que se viralizó y generó controversia.

Gómez expresó su vergüenza por el impacto que este episodio tuvo. La edil explicó que no reaccionó ante la agresión, pero sus secretarias intervinieron para separar a la agresora.

Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante confirmó que las dos secretarias de Gómez y Lorena Nieva fueron desafectadas de sus cargos. Gómez destacó: "Digo que sí reaccionaron mis secretarias para sacarla de encima", refiriéndose a la intervención para detener el altercado.

La denuncia por el hecho de violencia fue formalizada este martes. Además, se conoció que tres empleadas del Concejo, incluidas las dos secretarias de Gómez y Lorena Nieva, fueron despedidas tras el incidente ocurrido el lunes en el recinto.

En paralelo, se anunció la formación de una comisión de ética para evaluar el comportamiento de Gómez, quien, según fuentes, habría mantenido una actitud agresiva con el personal del Concejo desde que se posicionó como opositora al gobierno de Carlos Rosso.