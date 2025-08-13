Video
Escándalo en Salta: una secretaria le dio un cachetazo a una concejal en plena sesión
La agresión ocurrió en una sesión del Concejo de General Güemes. Julieta Gómez fue cacheteada por Lorena Nieva, y luego se desafectó a tres empleadas vinculadas con el incidente.
La concejal de General Güemes, Julieta Gómez, denunció haber sido agredida durante una sesión del Concejo Deliberante y compartió los detalles del incidente.
Según relató, fue abofeteada por Lorena Nieva, hermana del concejal Darío Nieva y secretaria del Concejo, en un hecho que se viralizó y generó controversia.
Gómez expresó su vergüenza por el impacto que este episodio tuvo. La edil explicó que no reaccionó ante la agresión, pero sus secretarias intervinieron para separar a la agresora.
Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante confirmó que las dos secretarias de Gómez y Lorena Nieva fueron desafectadas de sus cargos. Gómez destacó: "Digo que sí reaccionaron mis secretarias para sacarla de encima", refiriéndose a la intervención para detener el altercado.
La denuncia por el hecho de violencia fue formalizada este martes. Además, se conoció que tres empleadas del Concejo, incluidas las dos secretarias de Gómez y Lorena Nieva, fueron despedidas tras el incidente ocurrido el lunes en el recinto.
Puede interesarte
En paralelo, se anunció la formación de una comisión de ética para evaluar el comportamiento de Gómez, quien, según fuentes, habría mantenido una actitud agresiva con el personal del Concejo desde que se posicionó como opositora al gobierno de Carlos Rosso.