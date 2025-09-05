La exparlamentaria tailandesa Amarat Chokepamitkul hizo un peculiar 'show' frente a una estatua sagrada para cumplir una rara promesa acerca de la exprimera ministra del país asiático, Paetongtarn Shinawatra.

En las imágenes, que ella misma subió en redes sociales, se le ve bailando una danza tradicional, desnuda y rodeada de telas blancas.

🇹🇭 Exdiputada cumple su promesa y baila tras la destitución de Paetongtarn



Amarat Chokepamitkul, exparlamentaria del Partido Avanzar, realizó una danza tradicional frente a una estatua sagrada, luego de concretarse la salida de la ex primera ministra tailandesa. pic.twitter.com/SI3o2CDAei — RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2025

Según explicó, en junio había prometido hacer esto si Paetongtarn salía del poder, cosa que sucedió el pasado 29 de agosto.