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Escándalo en Tailandia: una exparlamentaria hizo un ritual desnuda tras la salida de la primera ministra
Según explicó, en junio había prometido hacer esto si Paetongtarn salía del poder, cosa que sucedió el pasado 29 de agosto.
La exparlamentaria tailandesa Amarat Chokepamitkul hizo un peculiar 'show' frente a una estatua sagrada para cumplir una rara promesa acerca de la exprimera ministra del país asiático, Paetongtarn Shinawatra.
En las imágenes, que ella misma subió en redes sociales, se le ve bailando una danza tradicional, desnuda y rodeada de telas blancas.
Según explicó, en junio había prometido hacer esto si Paetongtarn salía del poder, cosa que sucedió el pasado 29 de agosto.
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