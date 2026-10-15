Una salida al cine terminó con momentos de tensión y la intervención de la Policía en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El hecho ocurrió este miércoles 14 de octubre, alrededor de las 23, cuando una mujer habría arrojado gas pimienta dentro de una sala de cine, provocando malestar entre varios espectadores que debieron recibir asistencia médica.

Según informó un medio local, el episodio se registró en el nuevo shopping de la capital entrerriana, donde dos mujeres comenzaron a protagonizar disturbios mientras se desarrollaba una función.

De acuerdo con los primeros testimonios, ambas presentaban signos compatibles con un aparente estado de ebriedad y habrían generado inconvenientes dentro del establecimiento.

En medio del altercado, una de ellas habría sacado un aerosol de gas pimienta y rociado la sustancia hacia las personas que se encontraban en la sala.

La situación provocó preocupación entre los presentes, debido a que el incidente ocurrió en un espacio cerrado y varias personas comenzaron a experimentar molestias por la exposición al producto.

Intervino el servicio de emergencias

Ante lo sucedido, se solicitó la presencia de personal del servicio de emergencias 107, que acudió al establecimiento para asistir a los espectadores afectados.

Por el momento, no se informó oficialmente cuántas personas requirieron atención médica ni si alguna debió ser trasladada a un centro de salud.

El incidente también motivó la intervención de efectivos policiales, quienes se dirigieron al complejo comercial para identificar a las involucradas.

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Dos mujeres fueron detenidas en el estacionamiento

Después del episodio, las dos mujeres habrían intentado retirarse del shopping junto a un hombre que las acompañaba en un vehículo.

Sin embargo, según los primeros datos difundidos por el medio local, los efectivos lograron interceptarlas en el estacionamiento del establecimiento.

Ambas, de 51 y 27 años, que serían madre e hija fueron detenidas, mientras que se aguarda información oficial sobre las actuaciones policiales y las posibles medidas judiciales derivadas del incidente.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban disfrutando de una función de cine y terminó con asistencia médica, presencia policial y dos personas detenidas.

Hasta el momento, se espera una comunicación oficial que permita esclarecer las circunstancias del episodio y conocer el estado de salud de los afectados.

