Un episodio de violencia escolar ocurrido en una secundaria de San Fernando, provincia de Buenos Aires, generó indignación después de que se difundiera un video en el que una alumna insulta y empuja a una profesora delante de sus compañeros. La secuencia fue grabada por otro estudiante y comenzó a circular masivamente por las redes sociales durante los últimos días.

El hecho tuvo lugar en la Escuela Secundaria N.º 15 de Villa Jardín, hace aproximadamente un mes, aunque las imágenes recién tomaron estado público en noviembre.

Según la reconstrucción difundida, la discusión comenzó cuando la docente le pidió a la adolescente que dejara de hablar porque estaba interrumpiendo el desarrollo de la clase.

Lejos de aceptar el llamado de atención, la estudiante negó estar hablando y comenzó a cuestionar a la profesora en voz alta.

Alumnos y maestro hoy. Colegio de San Fernando. Cómo llegamos a esto? https://t.co/7unV12s6vO — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 6, 2026

Los insultos que desataron la discusión

En el video se escucha cómo la alumna responde de manera desafiante ante el reclamo de la docente.

“¿Dónde estoy hablando? Vos flasheás cualquiera”, le dice mientras insiste en que no estaba interrumpiendo la clase.

La profesora intenta explicarle que sus compañeros necesitan trabajar y que su comportamiento perjudica el desarrollo de las actividades.

Sin embargo, la joven continúa discutiendo y eleva el tono de sus comentarios.

“A mí no me molestes. Cerrá el orto”, le responde en uno de los momentos más tensos del intercambio.

Ante la situación, otra docente ingresa al aula para intentar calmarla, pero también recibe insultos y cuestionamientos.

La adolescente llega a preguntarle quién se cree que es y si acaso es su madre.

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El momento en que la alumna empujó a la profesora

La discusión continuó hasta que la estudiante empujó a una de las docentes frente al resto del curso.

El momento quedó registrado en la grabación realizada por uno de sus compañeros, mientras los demás alumnos permanecían en el aula.

Después de la agresión, la profesora le advirtió que su comportamiento podía tener consecuencias legales.

“La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente”, expresó la docente.

La mujer también señaló que tenía derecho a presentar una denuncia por lo ocurrido.

La secuencia generó repercusión una vez que el video comenzó a difundirse en las redes sociales.

Qué medidas tomaron las autoridades educativas

Aunque las imágenes se viralizaron durante los primeros días de noviembre, el episodio había sucedido aproximadamente un mes antes.

Según la información difundida, la profesora decidió no presentar una denuncia penal contra la estudiante.

Sin embargo, las autoridades educativas intervinieron de oficio para analizar lo sucedido.

La inspección distrital comenzó a trabajar sobre el caso y a evaluar las medidas correspondientes dentro del establecimiento.

El Ministerio de Educación bonaerense también inició actuaciones para esclarecer el episodio.

Hasta el momento, no se informó públicamente si se aplicaron sanciones específicas a la adolescente.

La identidad de la estudiante se mantiene reservada por tratarse de una menor de edad.