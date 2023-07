La amenaza directa llegó al teléfono de Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe, el viernes por la tarde. Un rato antes el club había confirmado que terminaba las negociaciones con su par de Fortaleza y daba por caído el pase de Imanol Machuca, el volante ofensivo tatengue, a la institución brasileña, que había ofertado 2.2 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, algo que no satisfizo a la Comisión Directiva del club santafesino.

Pero además de la discusión sobre el monto del pase también en la CD aseguran que la parte formal de la propuesta adolecía de cuestiones claras que permitan reasegurar el patrimonio que le queda al club a futuro. “Era un Word, así como te lo digo”, comentó en off un altísimo dirigente de Unión.

Lo cierto es que si bien las amenazas telefónicas a veces son mucho ruido y pocas nueces, en esta oportunidad Spahn las denunció en el Ministerio Público Fiscal a través del abogado Horacio Coutaz, porque sabe de qué se trata: el apellido Machuca está relacionado a un mundo picante en la provincia y hay quienes vinculan la propiedad de parte de la ficha del mediocampista a gente cercana a Los Monos, algo que siempre fue negado por la familia con un argumento lógico: “Si fuera así, estaría jugando en Newell’s o Rosario Central, que son los clubes donde ellos tienen gran influencia”. Desde Unión también le aseguraron que tanto los derechos federativos como económicos son por completo de la institución.

La situación está en etapa de investigación y de entrada en el caso actuó la fiscal María Laura Urquiza, que ya tenía otras causas abiertas contra la dirigencia por amenazas de dos meses atrás, cuando el equipo andaba en el fondo de la tabla y se viralizaron los teléfonos de varios directivos. Claro que en ese caso parecía tratarse sólo de hinchas enojados y esta vez la denuncia tiene otro cariz. Por lo pronto sucedieron dos cosas simultáneamente: primero, el jugador decidió no viajar a Buenos Aires para el partido que se jugó este lunes en Liniers contra Vélez y que terminó en empate, y después se supo que la amenaza provino de un teléfono radicado en la ciudad de Buenos Aires. Por ahora la línea investigativa va sobre el entorno del futbolista y quién se quedaría sin cobrar la suya si el pase no se realiza, como se dice en la amenaza directa que recibió el presidente de Unión.

LA AMENAZA

“Gordo Sapo, si se llega a caer la oferta del jugador, vos y el representante me van a pagar la mía. Te voy a dejar un muerto en la cancha con tu nombre y apellido. Fijate cómo te suspendemos los partidos. Con la gente de Rosario no se jode. No te van a salvar ni los Melli de la barra, gordo gato”.

Machuca nació y creció en Roldán, una ciudad a 25 kilómetros de Rosario y llegó al club de la capital después de un paso por Talleres de Córdoba y buscando la tranquilidad que no tenía en su lugar de origen. Esta última temporada comenzó a destacarse y desde Brasil pusieron un ojo en él. Pero las negociaciones se estancaron y Evaristo, el padre del jugador, fue quien decidió que éste no entrenara más si no lo transferían. “Hubo una oferta de un millón y medio, otra de tres y esta última de 4,4 millones de dólares y aun así no lo quieren vender. Entonces le pagan en relación a lo que vale o no juega”, afirmó en medio de la negociación. Machuca tiene contrato hasta fin de 2024 y su representante es Agustín Jiménez, hijo de un alto directivo de Racing que tuvo custodia este año porque habían amenazado con secuestrarlo. También se presenta como socio de Jiménez en la representación de Machuca el ex jugador Carlos Belmonte.

Pero el club se mantiene firme y, si bien las amenazas en el mundo del fútbol son moneda corriente, esta vez la tomaron en serio. Para eso se apoyan en algunos antecedentes del círculo del volante que dan para no restarle entidad al Whatsapp recibido. Por ejemplo, en marzo de este año, la vivienda de los Machuca en Roldán fue baleada. Recibió siete tiros la misma noche que también fue atacada con 14 balazos otra vivienda de esa localidad rosarina que había sido allanada poco tiempo antes por narcotráfico. Cuando se hizo pública la situación, Jonathan, hermano del jugador, dijo que eran víctimas de un grupo extorsionador que sabía que Imanol estaba jugando al fútbol en Unión y querían sacarles dinero, autos y una propiedad. Pero la Policía en un primer momento descartó esa hipótesis y creyó ver otra situación en el atentado, más vinculado a conflictos comerciales, por decirlo de alguna forma.

Lo cierto es que los Machuca decidieron irse a Santa Fe para descomprimir la cuestión. Algunos hasta fueron más allá y los relacionaron con un parentesco lejano con Ezequiel Monchi Machuca, hermanastro de Guille Cantero y uno de los líderes de Los Monos, pero fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe no pudieron confirmar esa versión, aunque sí dijeron que no piensan minimizar la denuncia de Spahn y no creen que haya sido obra de un lobo solitario.

Vale recordar que Los Monos tienen injerencia en todo el fútbol rosarino y la propiedad de muchos porcentajes de pases de jugadores. De hecho en algún momento se mencionó que por intermedio de testaferros eran dueños de los derechos económicos de estrellas como Ángel Correa o Ever Banega a través de un representante llamado Francisco Lapiana, un ex convicto que tenía comunicaciones telefónicas con Monchi Machuca y que terminó finalmente absuelto en el juicio por asociación ilícita que se llevó adelante contra la familia Cantero y el grupo criminal Los Monos. También este año salió a la luz que el papá del jugador Machuca era empleado de la municipalidad de Roldán pero sin ningún tipo de función. El propio intendente de esa localidad, el radical Daniel Escalante, reveló el caso y dijo que había sido tomado por la administración anterior del justicialista José Pedretti. Tras el escándalo, Evaristo Machuca fue dado de baja.

Lo cierto es que el mundo Unión está convulsionado. En el mensaje que recibió Spahn se dice que “ni los Melli de la barra te van a salvar”. La referencia es a los hermanos Galeano que tomaron el control de la tribuna en 2014 y están a punto de cumplir diez años liderando a La Barra de la Bomba con su grupo de gente del barrio Sargento Cabral. Los Galeano tienen un prontuario importante, fueron investigados por todo tipo de delitos y como en todo club su relación con la Comisión Directiva es muy buena. Por eso el mensaje sabe muy bien de lo que está hablando. Lo cierto es que Unión empató con Vélez sin Machuca en el plantel y se verá si este martes se reintegra a los entrenamientos o el conflicto escala hasta un lugar de imposible resolución.

