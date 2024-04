El enfrentamiento mediático entre Nicole Neumann y Claudia Neumann viene de hace un par de años y parece no tener tregua. Lo cierto es que la confrontación escaló alto con el casamiento de la modelo con Manu Urcera, ceremonias por civil e iglesia a las que la mujer no fue invitada. Con este panorama, una polémica versión asegura que la madre de la jurado de "Los 8 Escalones"

habría salido con un novio de ella en su adolescencia.

"No quiero oírla, no quiero saber más nada, es un monstruo que evidentemente soy la culpable de haber creado y me tendré que joder", fue la demoledora frase que lanzó la mujer contra la exesposa de Fabián Cubero en una nota para "Socios del Espectáculo" (El Trece).

En el ciclo "Empezando el Día" (Ciudad Magazine), Amalia "Yuyito" González, Pochi de la cuenta de Instagram "Gossipeame" y Facundo Ventura analizaron el trasfondo del complicado vínculo que tiene Nicole Neumann con su madre. En ese entonces, la instagrammer dio a conocer un fuerte rumor, proveniente del pasado, que explicaría el origen de todo.

"A mí una vez me contaron que Nicole tenía un novio en su adolescencia, de 17 y 18 años, con un chico más grande de Caballito. En el medio de esa relación, la madre habría tenido algo con ese chico", reveló Pochi, dejando sin palabras a la propia conductora.

Asimismo, la presentadora y los panelistas hicieron hincapié en el estado en que se encuentra Nicole Neumann y cómo podría afectarle este cruce en este momento, dado que entró en el tercer trimestre de su embarazo de su primer hijo con Manu Urcera. Lo que la tendría más sensible de escuchar estas dolorosas frases de la persona que la trajo al mundo.