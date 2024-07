En una reciente entrevista en Socios del Espectáculo, Luciano Castro fue abordado sobre las acusaciones de infidelidad realizadas por Flor Vigna, quien también mencionó a Griselda Siciliani.

La cronista le preguntó sobre cómo se sentía, a lo que Castro respondió: "No tengo nada que decir, ya te lo he explicado antes. No me gusta hacerte perder el tiempo, me parece una falta de respeto."

Al insistir sobre si su relación con Siciliani comenzó durante su relación con Vigna, Castro afirmó: "Me estás haciendo una pregunta que no voy a contestar porque no me importa. No formo parte de este tema."

Con estas declaraciones, Castro dejó claro que no quería entrar en detalles ni responder a las acusaciones.