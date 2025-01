En las últimas horas, estalló un escándalo que pocos veían venir. El viernes en A la tarde (América) revelaron el drama que vive Ingrid Grudke. De acuerdo a la información que compartieron, su pareja, Martín Colantonio, le habría sido infiel con la esposa del sobrino de ella, es decir, su sobrina política. Luego de que la historia saliera a la luz, la modelo se comunicó con el programa y confirmó que está separada.

De acuerdo a lo que detalló el periodista Luis Bremer, la historia se remonta a 2018, cuando Ingrid conoció a Martín en Mar del Plata. Después de que empezaran una relación de pareja, según el comunicador, comenzó “una vida” de sociedad: “Una pequeña empresa que Martín tenía con la madre, tenía solamente un local de ropa en Mar del Plata, terminó siendo una empresa de siete locales”. En ese sentido, advirtió que este crecimiento fue “por el impulso y el dinero” de la modelo, quien además de participar de la publicidad de la marca, también aportó plata. La mayoría de los locales en cuestión están en Posadas.

Pero, las cosas se complicaron cuando empezaron los rumores de romance entre él y la esposa de Santiago, uno de los sobrinos de ella. “Primero, la empleada doméstica del departamento en el que se instalan, tanto Martín como Ingrid, en el 2020, en un complejo muy interesante en Posadas, le dice ‘señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea -así es el nombre de la esposa de su sobrino- y Martín’”, sostuvo el periodista. En este sentido, dijo que la confianza con Andrea era tal que ella se hospedaba con ellos en el departamento cuando iba a Posadas, puesto que vivía en otra localidad.

“A tal punto la confianza que [Andrea] se va quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales porque ellos viajaban todo el tiempo. En 2023 la ascienden como a una especie de manager de esta empresa”, indicó Bremer y dijo además que, ante la ausencia de la pareja, la mujer “decidía el pago de sueldos, la inversión publicitaria y hasta compras de mercadería. Era una socia más”.

Según el comunicador, en un principio Grudke “decidió no creer” que entre su pareja y su sobrina política pasaba algo, hasta que una de sus amigas le dijo: “Ingrid, hay algo que no estás viendo”. En el medio, Santiago, su sobrino, se separó de Andrea, pero ninguno de los dos pudo decirle con certezas los motivos por los cuales terminaron la relación.

Ya con pruebas, la modelo encaró a su pareja, quien le negó tener un romance con Andrea. Tiempo después, luego de que terminara un desfile que realizó Ingrid y que su pareja y su sobrina política presenciaron, ella se lo preguntó a los dos juntos en el departamento, pero “ambos se lo negaron”.

La tercera charla fue en octubre en una heladería que tenían y en esta conversación también participó Santiago, el sobrino de ella. “Además de negar la relación con Andrea, Martín termina insultando a Santiago”, indicó el periodista, quien además aseguró que hubo varios testigos de dicha discusión.

Ingrid Grudke confirmó su separación de Martín Colantonio

Luego de que la información se hiciera pública, en el programa compartieron un audio que envió la propia modelo.“Sí, estoy separada”, afirmó Grudke. “Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé, me cuesta mucho hablar del tema. Todavía para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor y tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón”, sostuvo y dijo que la acompañan su familia y amigos íntimos.

“Lo cierto es que sí, me separé. Es algo que no estaba en mis planes. Creía que tenía una pareja para mucho tiempo, pero por cosas del universo se terminan”, reflexionó. Asimismo, en otro mensaje que envió sostuvo: “Lo que pasa es que es mi historia y yo sabía que esto iba a saltar en algún momento y me tenía que hacer cargo. ¿Qué voy a hacer? Esta es la realidad, aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí. Después que cada uno arme sus conjeturas, pero para mí es, sigue siendo y va a ser parte de mi historia de vida”.