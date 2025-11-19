L-Gante fue detenido y demorado en un control policial ubicado en General Rodríguez por manejar su vehículo sin contar con su licencia de conducir, ya que esta se encuentra inhabilitada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cantante de RKT fue detenido por la Policía bonaerense el pasado viernes 7 de noviembre y permaneció allí durante unas horas, hasta que su madre se acercó con los papeles que demostraban que el vehículo era suyo.

El periodista Juan Etchegoyen compartió los detalles exclusivos de la detención del músico en Mitre Live: “Según lo que me transmiten fuentes policiales, estuvo más de una hora demorado y Elián venía manejando un auto de color negro y fue demorado por la Policía bonaerense. Después de varios minutos, los policías que se encontraban en el lugar lo dejaron ir".

(Foto: Gentilezas)

Y aclaró: "No tiene licencia de conducir Elián, porque está inhabilitado”.

Leandro Sigal, abogado que denunció al cantante hace uno años, explicó los problemas legales que podría enfrentar L-Gante si continúa burlando la ley: “Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere después de esto".qk7A6g

Y concluyó: “Ahora le solicité a la fiscalía que pida eso y ya hice esa presentación al fiscal y estoy esperando que se expida. Elián llamó a la madre para que vaya con los papeles del auto BMW que tiene y por lo que sé venía solo manejando”.