Un gran polémica se desató durante las últimas horas cuando la esposa de se presentó al Cantando. La mujer apareció en los estudios de América y sorprendió a todos porque días atrás, reveló detalles de su historia con el cantante.

Todo se dio cuando la conductora del programa le consultó si alguna vez había pasado algo entre ellos. Fue entonces que La Bomba no dudó en responder súper picante contra la pareja de Ricky Maravilla por el pésimo momento que le hizo pasar.

"Una vez le escribí a Ricky. Habíamos hecho algo juntos, un homenaje o algo así. Es un amigo y un colega al que aprecio mucho. Y su pareja salió con que se separaban por culpa mía", lanzó súper ácida la Bomba Tucumana frente a su compañero.

Si bien Ricky en ese momento no dijo nada para evitar polémicas, hace horas se desató una nueva polémica. Todo se dio cuando la esposa del cantante se presentó en el Cantando y lo destrozó al contar los motivos por los que él le fue infiel.

"La verdad es que es muy mujeriego. Me dijo que me fue infiel porque yo lo disfrazaba del chapulín colorado y el hombre araña, pero a él no le gustaba", lanzó picante la esposa de Ricky Maravilla mientras él estaba mudo y súper incómodo por el episodio que protagonizó.

Fue entonces que la mujer contó bastante molesta: "Yo soy celosa y creía que pasaba algo, pero porque la mujeres tenemos un sexto sentido. Que linda postal que veo acá, antes estaban más juntos, pero ahora que vine yo están separados parece".